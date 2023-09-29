ALES/3 başvuruları başladı

ÖSYM'den beklenen haber geldi. ALES/3 başvuru işlemleri başladı. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
ÖSYM'den beklenen haber geldi. ALES/3 başvuru işlemleri başladı. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
ALES SINAVI NE ZAMAN?
2023 ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde uygulanacak.
ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI!
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
İşte, başvuru ekranı:
ALES BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak:
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Sınav başvuru ücreti 260 lira olarak belirlendi.