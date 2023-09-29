ALES/3 başvuruları başladı

Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

İşte, başvuru ekranı: