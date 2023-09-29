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Haberler Yaşam ALES/3 başvuruları başladı

ALES/3 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/3 başvuruları başladı. Peki Ales/3'e nereden ve nasıl başvurulur? Başvuru detayları nelerdir?

HABER MERKEZİ

ÖSYM'den beklenen haber geldi. ALES/3 başvuru işlemleri başladı. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES/3 başvuruları başladı

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2023 ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde uygulanacak.

ALES/3 başvuruları başladı

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI!

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES/3 başvuruları başladı

Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

İşte, başvuru ekranı:

ALES/3 başvuruları başladı

ALES BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak:

SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES/3 başvuruları başladı

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sınav başvuru ücreti 260 lira olarak belirlendi.

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