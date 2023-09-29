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Haberler Yaşam Kardeşlerim'in 98. bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim'in 98. bölümünde neler yaşanacak?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Kardeşlerim'in, 98. bölümünde neler olacak? İşte Kardeşlerim'in 98. bölümüne dair detaylar...

HABER MERKEZİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamı Atv'de!

Kardeşlerim’in 98. bölümünde neler yaşanacak?

98.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"KIRMAYIN Kİ, TUTUNACAK DALINIZ OLSUN…"

Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer.

Kardeşlerim’in 98. bölümünde neler yaşanacak?

Berk'e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk'ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır.

Kardeşlerim’in 98. bölümünde neler yaşanacak?

Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

Kardeşlerim’in 98. bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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