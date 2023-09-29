Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

Damakları çatlatan efsanevi lezzet kazandibi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Damakları çatlatan efsanevi lezzet kazandibi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
KAZANDİBİ MALZEMELERİ
6 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı pirinç unu
Tarçın (isteğe göre)
KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?
Süt, toz şekeri, mısır nişastası ve pirinç ununu bir tencereye alın ve çırpın.
Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımınız muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Tatlınızın dibinin yanık olması için de tepsiyi ocağa alıp altını açın.
Hazırladığınız muhallebiden bir kepçe alın. Tepsiye yerleştirip tarçın ve pudra şekeri ile karıştırın.
Ardından güzelce tepsiye yayın ve tepsiyi çevirerek tatlınızı kahverengi hale gelene kadar pişirin.
Daha sonra kalan muhallebiyi de tepsiye ekleyip yayın.
Kazandibini ocaktan alıp buzdolabında dinlendirin.
Soğuduktan sonra şerit şeklinde dilimleyin ve rulo haline getirin.
Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...
KAZANDİBİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Tepsiyi çevirerek tatlıyı pişirmek kazandibinin en önemli püf noktasıdır. Ayrıca tatlı piştikten sonra 2-3 dakika dinlendikten ve soğuduktan sonra kesilip rulo yapılmalı. Aksi halde tatlı dağılır ve rulo olmaz.