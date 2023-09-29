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Haberler Yaşam Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

En sevilen sütlü tatlılardan olan kazandibi nasıl yapılır? Evde kazandini hazırlarken nelere dikkat etmeli? Kazandibinin püf noktaları nelerdir? İşte kazandibi tarifi, kazandibi malzemeleri ve püf noktaları...

HABER MERKEZİ

Damakları çatlatan efsanevi lezzet kazandibi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

KAZANDİBİ MALZEMELERİ

6 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı pirinç unu
Tarçın (isteğe göre)

Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Süt, toz şekeri, mısır nişastası ve pirinç ununu bir tencereye alın ve çırpın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımınız muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.

Tatlınızın dibinin yanık olması için de tepsiyi ocağa alıp altını açın.

Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

Hazırladığınız muhallebiden bir kepçe alın. Tepsiye yerleştirip tarçın ve pudra şekeri ile karıştırın.

Ardından güzelce tepsiye yayın ve tepsiyi çevirerek tatlınızı kahverengi hale gelene kadar pişirin.

Daha sonra kalan muhallebiyi de tepsiye ekleyip yayın.

Kazandibini ocaktan alıp buzdolabında dinlendirin.

Soğuduktan sonra şerit şeklinde dilimleyin ve rulo haline getirin.

Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

KAZANDİBİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tepsiyi çevirerek tatlıyı pişirmek kazandibinin en önemli püf noktasıdır. Ayrıca tatlı piştikten sonra 2-3 dakika dinlendikten ve soğuduktan sonra kesilip rulo yapılmalı. Aksi halde tatlı dağılır ve rulo olmaz.

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