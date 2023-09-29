Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi malzemeleri neler?

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Süt, toz şekeri, mısır nişastası ve pirinç ununu bir tencereye alın ve çırpın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımınız muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.

Tatlınızın dibinin yanık olması için de tepsiyi ocağa alıp altını açın.