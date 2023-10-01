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Haberler Yaşam Çanakkale'de korkunç olay! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Çanakkale'de korkunç olay! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanlık alanda devlet hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan Aytaç Tahtalı'nın cansız bedeni bulundu. Cenaze incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA
Çanakkale’de korkunç olay! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Yenice ilçe merkezinde panayır alanı olarak kullanılan ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yenice Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti.

Tahtalı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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