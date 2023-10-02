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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 39. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 39. bölümünde neler olacak?

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 39. bölümünde neler olacak? İşte salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın heyecanla beklenen 39. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 39. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümünde neler olacak?

39.BÖLÜMDE NELER YAŞANCAK?

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümünde neler olacak?

Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümünde neler olacak?

Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümünde neler olacak?

Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir. Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümünde neler olacak?

Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 30. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı yeni bölümüyle Atv'de!

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