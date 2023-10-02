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Haberler Yaşam Sürpriz isim 'Kardeşlerim' kadrosuna dahil oldu

Sürpriz isim 'Kardeşlerim' kadrosuna dahil oldu

Yapımını NGM’nin yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv’nin dört sezondur milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kardeşlerim'in kadrosuna sürpriz bir isim daha eklendi.

HABER MERKEZİ
Sürpriz isim ’Kardeşlerim’ kadrosuna dahil oldu

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'e yeni sezonda sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor.

Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'nin ardından Şeyma Korkmaz da dizinin kadrosuna katıldı. Süsen'in annesi olarak Kardeşlerim izleyicisinin karşısına çıkacak olan Korkmaz, bu kadar büyük ve sevilen bir ailenin içinde yer almaktan dolayı çok sevinçli olduğunu belirtti.

KARDEŞLERİM YİNE TREND LİSTESİNDE!

Hem yayınlanan bölümleri hem de 99. Bölüm tanıtımı ile en çok izlenen videolar listesine giren Kardeşlerim heyecan dolu gelişmeleri ile cumartesi akşamı atv'de.

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