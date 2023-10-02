  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni tarifi...

Tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni tarifi...

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan tantuni nasıl yapılır? Tantuni için gerekli malzemeler nelerdir? Tantuni yaparken nelere dikkat etmeli? İşte evde hazırlayabileceğiniz tantuni tarifi...

HABER MERKEZİ

Tantuni nasıl yapılır? Tantuni yapılırken nelere dikkat edilir?

Tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni tarifi...

TANTUNİ HANGİ YÖREMİZE AİTTİR?

Tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Bu fark özellikle tantunicilerde öğün ısmarlarken önem kazanmaktadır.

Tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni tarifi...

TANTUNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kırmızı toz biber

Sumak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Lavaş

600 g dana eti

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

Tuz

Tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni tarifi...

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Dana etini minik minik doğrayın ve haşlayın. Etlerimiz haşlanırken sebzelerimizi doğrayalım. Ufak ufak domateslerimizi doğrayalım. Kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğrayalım.

Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım. Saçımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. 1 su bardağı da suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı tatlı toz biberimizi atalım. Tuzumuzu atalım. Bu şekilde bir-iki tur çevirelim.

Tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni tarifi...

Çevirdikten sonra saça lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım. Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.

Üzerine pişen etlerimizden koyalım. Kişi başı tahminen 5 yemek kaşığı dolusu et koyabilirsiniz. Dürümlerimizi sıkıca saralım. Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartıyoruz. Yanında limon ve isteğe göre ayranla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA