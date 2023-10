Tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni tarifi...

TANTUNİ HANGİ YÖREMİZE AİTTİR?

Tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Bu fark özellikle tantunicilerde öğün ısmarlarken önem kazanmaktadır.