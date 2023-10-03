Şehit veteriner sonsuzluğa uğurlandı

Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de şehit edip aracını gasp ettikleri Veteriner Teknikeri Mikail Bozlağan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerini teselli ederken, 6 aylık oğlunun hiçbir şeyden habersiz etrafı izlemesi yürekleri burktu.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.