  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Şehit veteriner sonsuzluğa uğurlandı

Şehit veteriner sonsuzluğa uğurlandı

Ankara’da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin aracını gasp etmek için şehit ettiği veteriner teknikeri Mikail Bozlağan Kayseri’de toprağa verildi

HABER MERKEZİ
Şehit veteriner sonsuzluğa uğurlandı

Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de şehit edip aracını gasp ettikleri Veteriner Teknikeri Mikail Bozlağan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerini teselli ederken, 6 aylık oğlunun hiçbir şeyden habersiz etrafı izlemesi yürekleri burktu.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA