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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nın 26. bölümünde neler olacak?

Ateş Kuşları'nın 26. bölümünde neler olacak?

Atv'nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları'nın 26. bölümünde neler olacak? İşte başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı Ateş Kuşları'nın 26. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 26. Bölümüyle 7 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Peki Ateş Kuşları'nın 26. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Ateş Kuşları’nın 26. bölümünde neler olacak?

26.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

BOYNUNDA BARBAR'IN, PARMAĞINDA KARA'NIN YÜZÜĞÜ

Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyor. Peki tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı?

FEZA YAKALANIYOR MU?

Gülayşe, Feza'yı yakalamak için yem olacaktır. Ama onun için dünyayı yakmaya hazır Barbar, Gülayşe'nin tehlikeye girmesine nasıl izin verecek? Gülayşe bunu gizleyerek yapabilecek mi? Üstelik Barbar, Hacer'le Hacı Hafız'ın korumalık teklifini kabul etmişken!

Ateş Kuşları’nın 26. bölümünde neler olacak?

KOCASI DEĞİL KORUMASI!

Gülayşe ve Barbar artık hep dip dibeler. Bu yüzden kalplerinin sesini duymamaya çalışmak daha da zorlaşır. Küçük didişmeleri eski günleri hatırlatırken birbirlerinden nasıl uzak duracaklar?

Her cuma akşamı Ateş Kuşları yeni bölümüyle Atv'de!

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