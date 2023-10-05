Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuruları başladı mı? Greencard başvurusu nereden yapılır?

Green Card başvuruları, 4 Ekim'de resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma fırsatı sunan Yeşil Kart başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. İşlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği başvurularda bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Ayrıca fotoğraf boyutunun istenen boyutlarla uyumlu olmasına dikkat edilmedi. DV Lottery sayfasından gerçekleştirilecek başvurularda aynı kişi birden fazla başvuruda bulunamıyor. Peki ABD Green Card başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte DV2025 programı için gerçekleşecek olan 2023 ABD Yeşil Kart başvuru tarihi ve detayları hakkında bilgiler...