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Haberler Yaşam Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuruları başladı mı? Greencard başvurusu nereden yapılır?

Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuruları başladı mı? Greencard başvurusu nereden yapılır?

ABD'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları başladı. Yeşil Kart sahibi olmak isteyen ve başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar bu yılki başvurularını belirtilen tarihlerde gerçekleştirebilecek. Peki, 2024 Greencard başvurusu nereden yapılır? İşte Green Card başvurularında son gelişmeler...

HABER MERKEZİ

Green Card başvuruları, 4 Ekim'de resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma fırsatı sunan Yeşil Kart başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. İşlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği başvurularda bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Ayrıca fotoğraf boyutunun istenen boyutlarla uyumlu olmasına dikkat edilmedi. DV Lottery sayfasından gerçekleştirilecek başvurularda aynı kişi birden fazla başvuruda bulunamıyor. Peki ABD Green Card başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte DV2025 programı için gerçekleşecek olan 2023 ABD Yeşil Kart başvuru tarihi ve detayları hakkında bilgiler...

Green Card ABD Yeşil Kart başvuruları başladı mı? Greencard başvurusu nereden yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI

Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim tarihinde başladı. DV 2025 kayıtları 4 Ekim 2023 Çarşamba günü başlayacak, 7 Kasım 2023 Salı günü sona erecek. Green Card başvuru ekranı 4 Ekim Çarşamba günü gün içerisinde aktif olacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

GREENCARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak.

AYNI KİŞİ BİR DEFA BAŞVURABİLECEK

Kayıt sürecinde kişilerin bir başvuru hakkı bulunmaktadır. Aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Green Card ABD Yeşil Kart başvuruları başladı mı? Greencard başvurusu nereden yapılır?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen başvurularda tüm aşamaların hatasız bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuruda fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarası da tekrar istenemeyeceği için iyi saklanmalı.

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