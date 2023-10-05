Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." bilgisini verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.