Kardeşlerim’de Asiye’nin başı tehlikeye giriyor!

99.BÖLÜMDE OLACAKLAR

"HERKES MUTLU OLDUĞU YERE GİTSİN DESELER, BİZ YİNE ORTADA KALIRIZ!"

Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve Şevval de farklı hesaplar peşindedir. Fatma, kendisini evden göndermek isteyen Orhan'a karşı, radikal bir çözüm aramaktadır. Yaman'la birlikte açacakları kulübün işlerini halletmek üzere şehir dışına çıkan Akif, hiç beklenmedik birisiyle karşılaşır.