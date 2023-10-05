Kardeşlerim’de Asiye’nin başı tehlikeye giriyor!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in 99. bölümünde neler olacak?
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in 99. bölümünde neler olacak?
99.BÖLÜMDE OLACAKLAR
"HERKES MUTLU OLDUĞU YERE GİTSİN DESELER, BİZ YİNE ORTADA KALIRIZ!"
Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve Şevval de farklı hesaplar peşindedir. Fatma, kendisini evden göndermek isteyen Orhan'a karşı, radikal bir çözüm aramaktadır. Yaman'la birlikte açacakları kulübün işlerini halletmek üzere şehir dışına çıkan Akif, hiç beklenmedik birisiyle karşılaşır.
Lidya ve Süsen arasındaki iplerin gerilmesi, Ömer'in canını sıkarken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Asiye ise, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!