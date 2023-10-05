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Haberler Yaşam Kardeşlerim'de Asiye'nin başı tehlikeye giriyor!

Kardeşlerim'de Asiye'nin başı tehlikeye giriyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Peki merakla beklenen Kardeşlerim'in 99. bölümünde neler olacak? İşte detaylar..

HABER MERKEZİ

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in 99. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim’de Asiye’nin başı tehlikeye giriyor!

99.BÖLÜMDE OLACAKLAR

"HERKES MUTLU OLDUĞU YERE GİTSİN DESELER, BİZ YİNE ORTADA KALIRIZ!"

Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve Şevval de farklı hesaplar peşindedir. Fatma, kendisini evden göndermek isteyen Orhan'a karşı, radikal bir çözüm aramaktadır. Yaman'la birlikte açacakları kulübün işlerini halletmek üzere şehir dışına çıkan Akif, hiç beklenmedik birisiyle karşılaşır.

Kardeşlerim’de Asiye’nin başı tehlikeye giriyor!

Lidya ve Süsen arasındaki iplerin gerilmesi, Ömer'in canını sıkarken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Asiye ise, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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