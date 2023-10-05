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Haberler Yaşam Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te kim potaya girdi?

Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te kim potaya girdi?

Lezzetlerin savaştığı Masterchef'te dün akşam kimin eleme potasına girdiği merak konusu oldu. Masterchef All Star'da bu akşam haftanın 2.takım oyunu oynandı. Takım oyunda yarışmacılar Fransız mutfağından yemekler hazırladı. Peki Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Ekim Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

HABER MERKEZİ

Masterchef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim Masterchef kim potada? Kırmızı ve takım, oyunu kazanmak için rekabet ettiler. Masterchef'te haftanın ilk iki elem adayı Hasan ve Cemre oldu.

Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef’te kim potaya girdi?

4 Ekim tarihinde ekranlara gelen bölümde takım oyununu kaybeden takımdan iki kişi daha eleme potasına gitti. Eleme potasına giden bir ismi dokunulmazlığı kazanan kişi belirliyor. Peki Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te 3. ve 4.eleme adayı kim oldu?

Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef’te kim potaya girdi?

Masterchef'te yarışmacılar 4 Ekim yayından Fransız mutfağından yemekler hazırladılar.

Salade de Poulpe: Kazanan takım: Mavi

Vichyssoise: Kazanan takım: Mavi

Souffle Au Fromage: Kazanan takım: Kırmızı

Pissaladiere: Kazanan takım: Kırmızı

Confit De Canard& Lyon Patates salatası: Kazanan takım: Mavi

Beef Bourguignon&Patates püresi: Kazanan takım: Kırmızı

Crepes Suzette: Kazanan takım: Mavi

Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef’te kim potaya girdi?

Masterchef'te takım oyununu mavi takım kazandı. Masterchef'te haftanın 3.ve4.eleme adayı kırmızı takımdan belirlendi.

Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef’te kim potaya girdi?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynadı: Dokunulmazlık oyununu kazanan Azize oldu. Azize 3.eleme adayı olarak Kerem'i söyledi.

Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef’te kim potaya girdi?

Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı Hasan oldu. Dokunulmazlığı kazanan Azize, eleme adayı olarak potaya Hasan'ı gönderdi. İkinci eleme adayı ise Cemre oldu. Haftanın 3.eleme adayı Kerem ve 4.eleme adayı ise Tanya oldu.

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