Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef’te kim potaya girdi?

Masterchef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim Masterchef kim potada? Kırmızı ve takım, oyunu kazanmak için rekabet ettiler. Masterchef'te haftanın ilk iki elem adayı Hasan ve Cemre oldu.
Masterchef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim Masterchef kim potada? Kırmızı ve takım, oyunu kazanmak için rekabet ettiler. Masterchef'te haftanın ilk iki elem adayı Hasan ve Cemre oldu.
4 Ekim tarihinde ekranlara gelen bölümde takım oyununu kaybeden takımdan iki kişi daha eleme potasına gitti. Eleme potasına giden bir ismi dokunulmazlığı kazanan kişi belirliyor. Peki Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te 3. ve 4.eleme adayı kim oldu?
Masterchef'te yarışmacılar 4 Ekim yayından Fransız mutfağından yemekler hazırladılar.
Salade de Poulpe: Kazanan takım: Mavi
Vichyssoise: Kazanan takım: Mavi
Souffle Au Fromage: Kazanan takım: Kırmızı
Pissaladiere: Kazanan takım: Kırmızı
Confit De Canard& Lyon Patates salatası: Kazanan takım: Mavi
Beef Bourguignon&Patates püresi: Kazanan takım: Kırmızı
Crepes Suzette: Kazanan takım: Mavi
Masterchef'te takım oyununu mavi takım kazandı. Masterchef'te haftanın 3.ve4.eleme adayı kırmızı takımdan belirlendi.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynadı: Dokunulmazlık oyununu kazanan Azize oldu. Azize 3.eleme adayı olarak Kerem'i söyledi.
Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı Hasan oldu. Dokunulmazlığı kazanan Azize, eleme adayı olarak potaya Hasan'ı gönderdi. İkinci eleme adayı ise Cemre oldu. Haftanın 3.eleme adayı Kerem ve 4.eleme adayı ise Tanya oldu.