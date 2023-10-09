MasterChef All Star’da kim elendi?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta kim elendi?
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ (8 EKİM)? TV8 ekranlarında mavi ve kırmızı takımın mücadelesi geride kaldı ve potaya girmiş olan yedi yarışmacının ''Tamam mı, devam mı?'' rekabeti ekrana geldi. Potada yer alan eleme adayları şöyle: Eda, Alican, Tanya, Hasan, Cemre, Kerem ve Ayaz. Şefler eleme gecesinin ilk aşamasında 45 dakikada kirli kalamar ve isot reçelinden (isot salçası) yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.