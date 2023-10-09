MasterChef All Star’da kim elendi?

Veda ederken Eda, ''Şefim aylardır bu tabağı bekliyordum açıkçası. Yapamacağım hiçbir şeyi yoktu. Kendi elimle kendimi elemiş gibi bir şey oldu açıkçası. Çok çok yorumlmuştum zaten. Arkadaşlarla bu zamana kadar geçirdiğim zaman çok güzeldi. Bence çok başardım. Birçok kişinin istediği yerdeydim. 13 hafta gördüm çok şükür. Ben mutlu ayrılıyorum şefim. Bence görevimi tamamladım. Mental olarak gerçekten iyi değildim. Motivasyonum düşmeye başlamıştı. Bence iyi ayrıldığımı düşünüyorum. Mutluyum.'' sözlerini kullandı.