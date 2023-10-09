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Haberler Yaşam MasterChef All Star'da kim elendi?

MasterChef All Star'da kim elendi?

Lezzetlerin savaştığı Masterchef'te dün akşam kimin elendiği merak konusu oldu. 8 Ekim 2023 akşamı yarışmaya veda eden isim jürinin değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktı. Peki Masterchef'te kim elendir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ (8 EKİM)? TV8 ekranlarında mavi ve kırmızı takımın mücadelesi geride kaldı ve potaya girmiş olan yedi yarışmacının ''Tamam mı, devam mı?'' rekabeti ekrana geldi. Potada yer alan eleme adayları şöyle: Eda, Alican, Tanya, Hasan, Cemre, Kerem ve Ayaz. Şefler eleme gecesinin ilk aşamasında 45 dakikada kirli kalamar ve isot reçelinden (isot salçası) yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

MasterChef All Star’da kim elendi?

Tabakların değerlendirilmesi ardından potadan birinci olarak Hasan çıktı. İkinci Cemre, üçüncü de Kerem oldu.

Eda, Alican, Ayaz ve Tanya ikinci tura çıktı. Bu etapta Mehmet Şef'in imza tabağı olan ''Arı''yı yapmaları istendi.

Eda ile Ayaz, ballarının olmadığını belirtti. İki yarışmacı da şeflere eksik tabak sundu.

MasterChef All Star’da kim elendi?

Mehmet Şef'in tabağını en iyi yapan Tanya, ikinci aşamada potadan çıkan ilk isim, Alican ise ikinci isim oldu.

Ayaz ile Eda son ikiye kaldı. 18. haftada veda eden isim Eda oldu.

MasterChef All Star’da kim elendi?

Veda ederken Eda, ''Şefim aylardır bu tabağı bekliyordum açıkçası. Yapamacağım hiçbir şeyi yoktu. Kendi elimle kendimi elemiş gibi bir şey oldu açıkçası. Çok çok yorumlmuştum zaten. Arkadaşlarla bu zamana kadar geçirdiğim zaman çok güzeldi. Bence çok başardım. Birçok kişinin istediği yerdeydim. 13 hafta gördüm çok şükür. Ben mutlu ayrılıyorum şefim. Bence görevimi tamamladım. Mental olarak gerçekten iyi değildim. Motivasyonum düşmeye başlamıştı. Bence iyi ayrıldığımı düşünüyorum. Mutluyum.'' sözlerini kullandı.

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