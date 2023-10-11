Zifte düşen kaplumbağalar yaşam savaşını kazandı

SPİL Dağı Milli Parkı yolu genişletme ve yapım çalışmaları sırasında ziftlenen yolun karşısına geçmeye çalışırken zifte bulanan 6 adet kaplumbağa, ekiplerin 5 günlük titiz çalışmasıyla temizlenerek, yeniden doğaya salındı Doğaya salınışlarında yavaşlığı ile bilinen kaplumbağalar, koşarcasına ormana gitti. Spil Dağı Milli Parkı yolu kenarında kaplumbağaların bulunduğu yerde bahçesi olan olayın şahidin Ahmet Erdoğan, "Yaklaşık 5 gün önce yol yapım çalışmaları esnasında ziftlenmiş yolun kenarından karşıya geçmeye çalışan 6 adet kaplumbağa zifte batmış şekilde ekipler tarafından fark edilerek alınmıştı. Hayvanlar tamamen zifte bulanmış ve bitkin vaziyette, hareket edemez durumdaydılar. Ölmek üzereydiler diyebilirim. Ama ekipler o kadar güzel tedavi etmişler ki, sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi ziftten temizlenmişler" dedi.