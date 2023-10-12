  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin malzemeleri nelerdir?

Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin malzemeleri nelerdir?

Fransız mutfağının klasik tatlılarından olan krem karamel evde nasıl yapılır? Lezzetli mi lezzetli krem karamelin malzemeleri nelerdir? Krem karamel yaparken nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Lezzeti ile damaklarda güzel tat bırak krem karamel nasıl yapılır? İşte detaylar...

Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin malzemeleri nelerdir?

KREM KARAMEL MALZEMELERİ

2,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı dolusu un
1 yemek kaşığı dolusu nişasta
1 yumurta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya

KARAMELİ İÇİN:

3 yemek kaşığı şeker

Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin malzemeleri nelerdir?

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

1. adım: Sütü, un, nişasta, yumurta ve şekerle birlikte çırpıyoruz ve ocağa koyuyoruz. Sürekli olarak karıştırın ve pişmesini bekleyin. Koyulaşınca pişmiş olduğunu anlayabilirsiniz.

2. adım: Daha sonra muhallebinin içerisine vanilyayı ekleyip kaselere boşluk kalacak şekilde paylaştırın.

Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin malzemeleri nelerdir?

KARAMELİ İÇİN:

1. adım: 3 kaşık şekeri tavada eritin. Dikkatli bir şekilde karıştırarak kontrol edin ve yanmamasını sağlayın.

2. adım: Hafif kahverengi olduğunda sıvı kıvamdaki şekeri ocaktan alın.

3. adım: Hızlı bir şekilde kaselerin üzerine paylaştırın.

Son adım: Buzdolabında 3-4 saat bekledikten sonra karamel eriyip tatlıyı saracaktır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA