Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin malzemeleri nelerdir?

Lezzeti ile damaklarda güzel tat bırak krem karamel nasıl yapılır? İşte detaylar...
Lezzeti ile damaklarda güzel tat bırak krem karamel nasıl yapılır? İşte detaylar...
KREM KARAMEL MALZEMELERİ
2,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı dolusu un
1 yemek kaşığı dolusu nişasta
1 yumurta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
KARAMELİ İÇİN:
3 yemek kaşığı şeker
KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?
1. adım: Sütü, un, nişasta, yumurta ve şekerle birlikte çırpıyoruz ve ocağa koyuyoruz. Sürekli olarak karıştırın ve pişmesini bekleyin. Koyulaşınca pişmiş olduğunu anlayabilirsiniz.
2. adım: Daha sonra muhallebinin içerisine vanilyayı ekleyip kaselere boşluk kalacak şekilde paylaştırın.
KARAMELİ İÇİN:
1. adım: 3 kaşık şekeri tavada eritin. Dikkatli bir şekilde karıştırarak kontrol edin ve yanmamasını sağlayın.
2. adım: Hafif kahverengi olduğunda sıvı kıvamdaki şekeri ocaktan alın.
3. adım: Hızlı bir şekilde kaselerin üzerine paylaştırın.
Son adım: Buzdolabında 3-4 saat bekledikten sonra karamel eriyip tatlıyı saracaktır.