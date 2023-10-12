Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin malzemeleri nelerdir?

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

1. adım: Sütü, un, nişasta, yumurta ve şekerle birlikte çırpıyoruz ve ocağa koyuyoruz. Sürekli olarak karıştırın ve pişmesini bekleyin. Koyulaşınca pişmiş olduğunu anlayabilirsiniz.

2. adım: Daha sonra muhallebinin içerisine vanilyayı ekleyip kaselere boşluk kalacak şekilde paylaştırın.