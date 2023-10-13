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Haberler Yaşam Batırık nedir, nasıl yapılır?

Batırık nedir, nasıl yapılır?

Ermenek yöresine ait bir yiyecek çeşidi olan, İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde,Karaman,Bozkır ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılan batırık nedir, nasıl yapılır? Batırık yemeğinin malzemeleri nelerdir?

HABER MERKEZİ

Bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salata olan batırık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Batırık nedir, nasıl yapılır?

BATIRIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NEDİR?

Düğürcük (çok ince bulgur),
tahin veya ceviz,
menengiç,
soğan,
domates,
taze biber,
maydanoz,
7 türlü baharat,
tuz,
sumak,
biber salçası

Batırık nedir, nasıl yapılır?

BATIRIK NASIL YAPILIR?

Düğürcük büyükçe tepsi veya sini üzerine dökülür. Rendelenmiş domates, salça, biber salçası, soğan, ince kıyılmış biber ve maydanoz, kızartılmış tahin, ve baharat ilave edilerek ovulur. Düğürcük yumuşayıp dişe dokunmayacak hale gelinceye kadar ovma işlemi devam eder. Daha sonra küçük sıkmalar haline getirilir. Rendelenmiş ve sumaklanmış soğan, domates, salatalık ve turşu ile yenir. Ayrıca sulandırılarak da yenir. Cevizli, menengiçli, susamlı, fıstıklı şekillerde de yapılabilir.

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