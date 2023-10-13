Batırık nedir, nasıl yapılır?

Bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salata olan batırık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salata olan batırık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
BATIRIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NEDİR?
Düğürcük (çok ince bulgur),
tahin veya ceviz,
menengiç,
soğan,
domates,
taze biber,
maydanoz,
7 türlü baharat,
tuz,
sumak,
biber salçası
BATIRIK NASIL YAPILIR?
Düğürcük büyükçe tepsi veya sini üzerine dökülür. Rendelenmiş domates, salça, biber salçası, soğan, ince kıyılmış biber ve maydanoz, kızartılmış tahin, ve baharat ilave edilerek ovulur. Düğürcük yumuşayıp dişe dokunmayacak hale gelinceye kadar ovma işlemi devam eder. Daha sonra küçük sıkmalar haline getirilir. Rendelenmiş ve sumaklanmış soğan, domates, salatalık ve turşu ile yenir. Ayrıca sulandırılarak da yenir. Cevizli, menengiçli, susamlı, fıstıklı şekillerde de yapılabilir.