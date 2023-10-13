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Haberler Yaşam Gazel Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gazel Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Akdeniz Mutfağına özgü lezzetlerden biri olan Gazel Böreği, Burdur ve Antalya yöresinde ait bir lezzet olarak karşımıza çıkmakta. Peki gazel böreği nasıl yapılır? Gazel böreği malzemeleri nelerdir?

HABER MERKEZİ

Sarı renkte ve yerken dökülüp kıtır kıtır olduğu için sonbaharda dökülen yapraklara benzetildiği için Gazel adını alan Gazel böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...

GAZEL BÖREĞİ MALZEMELERİ

Hamur için;

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

Gazel Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İç malzemesi;

250 gram kıyma

30 gram sıvıyağ

2 haşlanmış patates

2 soğan

3 dal maydanoz

Yarım su bardağı buğday nişastası

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

2,5 çorba kaşığı sıvı yağ

Gazel Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

GAZEL BÖREĞİ YAPILIŞI

İki kaşık yağ içerisinde rendelenmiş soğan, rendelenmiş patates ve kıyma ateşte biraz öldürülür, ocaktan indirilir. Tuzu biberi maydanozu konur, karıştırılır, soğumaya bırakılır.

Hamur için 4 su bardağı elenmiş un, 1 su bardağı nişasta, 2 su bardağı erimiş yağ ya da zeytinyağı, yeterince tuz ve su gereklidir.

Hamur, una su ve tuz katılarak kulak memesinden daha katı, iyice yoğrulur. Cevizden büyük parçalara ayrılır, beze yapılır, üzerine nemli bez örtülür. Bir müddet dinlenen bu bezeler nişasta ile incecik açılır, ayrı ayrı serilir. Az bir zaman sonra yağlanmış bir tepsiye veya bakır siniye ilk yufka serilir. Yufkalar tepsiden büyükse hafifçe kırıştırılır. Her bir yufka kondukça üzerlerine erimiş yağdan kaşıkla serpilir. Yufkaların yarısı bitince üzerine evvelce hazırlanan "iç" düzgünce yayılır. Üzerine bir yufka daha konur, tekrar üzeri yağlanır. Böylece üzerine serilen yufkalar yağlanmak suretiyle tamamlanır. Kare şeklinde kesilir ve üstüne yağla karışık bir yumurtanın sarısı veya yoğurtla karışık yağ sürülür. Fırında altı ve üstü pişinceye kadar tutulur.

Afiyet olsun...

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