Gazel Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

GAZEL BÖREĞİ YAPILIŞI

İki kaşık yağ içerisinde rendelenmiş soğan, rendelenmiş patates ve kıyma ateşte biraz öldürülür, ocaktan indirilir. Tuzu biberi maydanozu konur, karıştırılır, soğumaya bırakılır.

Hamur için 4 su bardağı elenmiş un, 1 su bardağı nişasta, 2 su bardağı erimiş yağ ya da zeytinyağı, yeterince tuz ve su gereklidir.

Hamur, una su ve tuz katılarak kulak memesinden daha katı, iyice yoğrulur. Cevizden büyük parçalara ayrılır, beze yapılır, üzerine nemli bez örtülür. Bir müddet dinlenen bu bezeler nişasta ile incecik açılır, ayrı ayrı serilir. Az bir zaman sonra yağlanmış bir tepsiye veya bakır siniye ilk yufka serilir. Yufkalar tepsiden büyükse hafifçe kırıştırılır. Her bir yufka kondukça üzerlerine erimiş yağdan kaşıkla serpilir. Yufkaların yarısı bitince üzerine evvelce hazırlanan "iç" düzgünce yayılır. Üzerine bir yufka daha konur, tekrar üzeri yağlanır. Böylece üzerine serilen yufkalar yağlanmak suretiyle tamamlanır. Kare şeklinde kesilir ve üstüne yağla karışık bir yumurtanın sarısı veya yoğurtla karışık yağ sürülür. Fırında altı ve üstü pişinceye kadar tutulur.

Afiyet olsun...