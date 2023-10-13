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Haberler Yaşam Kardeşlerim'in 100. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in 100. bölümünde neler olacak?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim'in 100. bölümünde neler olacak? İşte merakla beklenen Kardeşlerim'in cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan 100. bölümüne dair detaylar...

HABER MERKEZİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Yarın akşam yayınlanacak olan 100. bölümde neler olacak?

Kardeşlerim’in 100. bölümünde neler olacak?

100.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"BU ŞEHRİN EN TENHA YERİ KALBİMDİR ŞİMDİ…"

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür. Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar.

Kardeşlerim’in 100. bölümünde neler olacak?

Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder. Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır. Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.

Kardeşlerim’in 100. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim cumartesi akşamları Atv'de!

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