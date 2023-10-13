Kardeşlerim’in 100. bölümünde neler olacak?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Yarın akşam yayınlanacak olan 100. bölümde neler olacak?