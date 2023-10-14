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Haberler Yaşam Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

2023 Ekim ayı Güneş tutulması için geri sayım başladı. Halkalı Güneş tutulması 14 Ekim bugün gerçekleşiyor. Peki "Ateş Çemberi" olarak da bilinen halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Yılın son Güneş Tutulması Ekim 2023'te gerçekleşiyor. Güneş tutulması; tam güneş tutulması, hibrit güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması olarak dört şekilde meydana geliyor. Ekim ayı Güneş tutulması Halkalı Güneş tutulması olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda Ateş Çemberi Güneş tutulması olarak da biliniyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman 2023, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte Güneş tutulması etkileri ve özellikleri...

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya'dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

Halkalı bir Güneş tutulması 14 Ekim'de Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsat yaratacak.

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den izlenebilecek mi?

NASA'ya göre, hava koşulları izin verdiği sürece, Güneş'in yalnızca bir kısmının ay tarafından kaplandığı hilal şeklindeki kısmi güneş tutulması, Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek .

Güneş tutulması Türkiye'den gözlenemeyecek.

ABD'de gözlemlendikten sonra tutulma, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenecek ve son olarak Brezilya'nın Atlantik kıyısındaki Natal kentinde sona erecek.

Halkalı Güneş tutulması çeşitli aşamalarla gerçekleşirken, ilk olarak Ay, Güneş'in önünden geçmeye başladığında hilal şeklinde bir parçalı tutulma yaşanacağı aktarıldı.

Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek "ateş çemberi"ni oluşturacak.

Ay, Güneş'in karşısındaki yolculuğunu sona erdirip, gözden kaybolmadan önce bir diğer kısmi tutulmanın meydana geleceği belirtildi.

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den izlenebilecek mi?

TUTULMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ABD'de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. Tutulma, California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görülebilecek.

NASA yetkilisi Kelly Korreck, CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüleri canlı paylaşacağını belirtti.

BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI 2046 YILINDA

Korreck, ülkenin söz konusu eyaletlerinde görülecek bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da olacağını belirtti.

"Bu fenomeni tekrar görmemiz uzun zaman alacak." diyen Korreck, ABD vatandaşlarını Güneş tutulmasının tam olarak görülebileceği yerlere gitmeye çağırdı.

NASA Heliofizik Dairesi Direktörü Peg Luce, göz kamaştırıcı gök olayının milyonlarca kişi tarafından izlenebileceğini söyledi.

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya'dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

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