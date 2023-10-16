ALS tedavisindeki yeni gelişmeler umut verici

BEYİN ve omurilikte yer alan kasları kontrol eden motor sinir hücrelerinin, geri dönüşümsüz kaybına yol açan ilerleyici bir hastalık olan ALS'nin (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisindeki son gelişmeler, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak adına umut verici. Nöroloji Uzmanı Dr.Melek Karaçam, "ABD'de ve Avrupa ülkelerinde yapılan bilimsel çalışmalar, genetik geçişli ALS hastaları için yeni geliştirilen bir ilacın, hastalığının ilerlemesini yavaşlattığını gösteriyor" dedi. Karaçam, ALS'nin kesin tedavisinin şu an için olmadığını ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda "Tofersen" isimli ilacın, genetik geçişli ALS hastalarında etkili bulunduğunu belirtti.