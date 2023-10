İzmir kulüplerinden örnek dayanışma

İZMİR'in profesyonel futbol liglerindeki 9 kulübünün temsilcileri İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) geleneksel organizasyonuyla bir araya gelip dayanışma mesajları verdi. İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıya İZVAK yönetimi, kulüp, TFF ve medya temsilcilerinin yanı sıra Futbol Federasyonu Yöneticisi Talat Papatya ve İzmirli Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı. Toplantının açılış konuşmasında, "Her yıl bu toplantıyı yapıyoruz. Milli maç arasında yapmak istedik ama 2'nci Lig takımlarımızın bugün maçı var" diyen İZVAK Başkanı Ali Erten, "Geçen yıl hem ülkemiz hem futbol ailemiz için zor bir yıldı. Ülkemizin yaşadığı felaketten hepimiz çok etkilendik, çok üzüldük. O yüzden sportif bir şey konuşmak çok anlamlı değil. Bu yıl İzmir'in tarihinde ilk kez 9 tane profesyonel takımımız liglerde yer aldı" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan sonra en çok profesyonel futbol takımı olan şehrin İzmir olduğunu belirten Ali Erten, "Bu İzmir futbol tarihinde bir ilk. Takımlarımız bu sene sezona iyi başladı. Beklentimiz 3-4 şampiyonluk, en az 2-3 de Play-Off. İZVAK olarak geçen yıl Karşıyaka ve Göztepe'nin tesis arazilerinin tahsisine yardım ettik. Karşıyaka Stadı'yla ilgili davaların kazanılmasına davaya müdahil olan avukatlarımız destek oldu. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda kulüplerimizin ekonomik altyapılarının sürdürebilmesi için kaynak projelerimiz var. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Ekonomi Üniversitesi'yle bu konuda işbirliği içerisindeyiz. Sonuçlarını birkaç ay içinde paylaşacağız" diye konuştu.

PAPATYA: HEDEFİMİZ ALMANYA'DA BAŞARI

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, toplantıda A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini hatırlatarak hedeflerinin yalnız turnuvaya katılmak değil başarılı olmak olduğunu söyledi. Talat Papatya, İzmir kulüpleri olarak iyi başladığımız sezonu umarım iyi sonuçlandırırız. Profesyonel liglerde İzmir'den 9 takımımızın olması büyük sevinç ama inşallah daha üst liglerde daha çok takımımız olur. İnşallah Süper Lig'de çok İstanbul takımı olduğunu eleştirdiğimiz gibi biz de eleştiriliriz. A Milli Takım hepimizin gururu, hepimizin ortak paydası. Başarımız sürpriz değil inanmışlık. Futbolda şans da çok önemli. Şans da çabaya aşıktır. Çabalarımızın sonucu tüm Türkiye'nin dualarıyla oldu. Bu tabi yetmez. Mehmet Büyükekşi başkanımızın ilk seçildiğinde, 'Hedefimiz Almanya'ya gitmek değil orada başarılı olmak' dedi. Şu anki görüntü de öyle gidiyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da istediğimiz sonucu alırız" ifadelerini kullandı.

EROĞLU: İZMİR'İ TEMSİL EDİYORUM

Samsunspor'u geçen sezon 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olan Hüseyin Eroğlu, görev yaptığı kulüplerde İzmir'i en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getirdi. Daha önce yıllarca Altınordu'yu çalıştıran Eroğlu, "Bir İzmirli olarak 15 yıl kentte antrenörlük yaptıktan sonra Samsun'a gittim. İzmir'e geldiğimde herkesin beni desteklediğini gördüğüm zaman oraya yalnız gitmediğimi anladım. İzmir'i iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Hatta şampiyonlukta İzmir Marşı'nı çaldırdım. İnşallah bundan sonraki süreç hem İzmir hem Türk futbolu için iyi olur" şeklinde konuştu.

BAŞKAN DÜNDAR'DAN SİTEM

Altay Başkanı Ayhan Dündar, organizasyonda İzmir kulüpleri olarak yeteri kadar destek alamadıklarından yakındı. Dündar, "Profesyonel liglerde 9 kulüp olmanın sevincini yaşamakla beraber bu kulüplerimizin kötüleşen futbol ekonomisinde nasıl ayakta kalacağına vurgu yapmak istiyorum. İzmir'in spor kulüplerine yeterince ilgi göstermediği, bunun kuvvetli bir şekilde dillendirilemediği kanısındayım. İzmir'de güçlü bir kamuoyu oluşturmazsak bugün 9 olan profesyonel takı sayısı yarın 3-4 olabilir. Biz deplasmana gittiğimizde diğer kulüplerin elde ettiği gelirlerden mahrum olduğumuzu görüyoruz" dedi.

"Diğer kulüpler kentten çok ciddi kaynaklarla besleniyorlar ama bizde kulüpleriz kendi kaderleriyle baş başa bırakılmış durumunda" diyen Dündar, "100 yılı aşan İzmir kulüpleri kentin en büyük marka değerleri. Aynı zamanda yeni başarı yakalayan ilçe kulüplerimiz var. Bizler kendi aramızda bu dayanışmayı oluşturmalıyız. 2 senedir çok büyük bir camianın yükünü kaldırmaktan dolayı sitemkar konuştuğum anlaşılmasın, şehrin dinamikleriyle ortak paydada buluşmalıyız. İstanbul'da herhangi bir belediyenin ilçe takımına aktardığı para burada tüm kulüplerin kasasına girenden fazla" diye konuştu.

İSMAİL TUR: ORTAK PAYDAMIZ İZMİR

Göztepe'nin İletişim Direktörü İsmail Tur, kulüpler olarak ortak paydalarının İzmir olduğunu dile getirdi. İsmail Tur, "Ortak noktamız İzmir, ortak paydamız İzmir. Bu organizasyonların daha fazla ve sürekli olması bizler için önemli. Futbol başarısından bahsediyoruz ama biz 17 branşta ülkemize hizmet eden bir spor kulübüyüz. O branşlarda da ülkemize madalya getirmeye çalışıyoruz. Diliyorum bu yıl tüm kulüpler için hem sportif başarı hem de tesisleşme yılı olur" şeklinde görüş bildirdi.

AZAT YEŞİL: ALTYAPI TESİSLERİ ŞART

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, İZVAK organizasyonunda kulüplere altyapı konusunda tesis yardımı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Azat Yeşil, "İzmir'in spor kulüpleri gerçekten çok köklü kulüpler. Bugün 5-10 yıllık kulüpler Süper Lig'de mücadele ediyor. Futbolumuzda haksız rekabet var. Endüstriyel futbol köklü camia kulüplerinin geri plana itilmesine sebep oldu. Bunun başlıca sebebi ekonomi. Bizim bir arkadaşımız farklı bir şehirde inşaat ruhsatı alırken önce oranın spor kulübüne 5 milyon TL bağışta bulunmasını istediler. Karşıyaka olarak bizim stadımız yıkıldı 10 yıldır yılan hikayesine döndü. Daha önce belediyelerden bütün kulüplere maddi kaynak yaratılıyordu. Bugün böyle bir kaynak yok. Hepsine eyvallah dedik ama altyapılar ne olacak? Son yıllarda kaç altyapı sahası yapıldı? Sporla ilgilenen çocuğun kötü alışkanlığı olmaz. Kolektif çalışmayı öğrenir, bireysellikten uzaklaşır. İzmir olarak sadece futbol değil her spor branşında altyapı ve tesisleşme hamlesi yapmalıyız" dedi.

BORNOVA 1877'NİN DERDİ SAHA

Bu sezon çıktığı TFF 3'üncü Lig'de zirve mücadelesi veren Bornova 1877'nin Başkanı Hüseyin Ok da kulüp olarak antrenman sahaları olmamasından yakındı. Hüseyin Ok, "İzmir'de ilk kurulan kulüp Karşıyaka ama futbol ilk kez 1877 yılında Bornova'da oynanmış. Biz de bundan esinlenerek ismimizi aldık. Eksiklerimiz çok, şu an kulüp olmaya çalışıyoruz. Bizim bir tesisimiz, antrenman sahamız yok. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş'a sonsuz teşekkür ediyorum, Altay Başkanı Ayhan Dündar'a, Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'e teşekkür ediyorum bize tesislerini açtılar. Bornova'da ve Bayraklı'da çalışabileceğimiz tek çim saha yok. Ege Üniversitesi'nden eski çim sahayı haftada 2 gün 2 saat istedik ama alamadık" diyerek sitemde bulundu.

ALTINORDU'NUN 100'ÜNCÜ YIL GURURU

Altınordu İletişim Direktörü Can Erbesler, kulüp olarak 100'üncü yıllarını kutlayacakları 2023'te hedeflerinin hak etmedikleri 2'nci Lig'den kurtulmak olduğunu söyledi. İzmir'in yetiştirici kulübü olan kırmızı-lacivertlilerde Erbesler, "Biz Altınordu olarak 100'üncü yılımızı yaşıyoruz. Cumhuriyetin ilk kulübü olarak 26 Aralık 2023'te 100'üncü yılımızı kutlayacağız. Yakışmadığımız lige istemediğimiz bir şekilde başladık ama sonra 4 maçı berabere bitirdik. Pazar günü Tire'de oynayıp ardından yine Bornova'da oynayacağız. Misyonumuz yetiştiricilik ama A takımımızı bir an önce bu durumdan çıkarmamız lazım" dedi.

SEVGİ KOÇAK: AYNI ÇATI ALTINDA OLMAK GÜZEL

Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürü Sevgi Koçak ise, "1 yıla yakın bölge müdürlüğü yapıyorum. Daha önce 16 yıl İzmir'de TFF'de çalıştım. Tüm maçlara gidip takımları sahada seyretmeye çalışıyorum. İzmir takımlarının daha üst kategorilere çıkmasını diliyorum. Bir arada aynı çatı altında olmak çok güzel ve büyük bir güç" diye konuştu.