Trileçe nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli trileçe tarifi...

TRİLEÇE YAPILIŞI



Kek için yumurtaları derin bir kaba alıp, üzerine irmik ve tozşeker ekleyin.

Çırpma teli yardımı ile iyice çırpın.

Sıvıyağ, un, vanilya ve kabartma tozu ilave edip çırpmaya devam edin.

Karışımı kare kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin.

Fırından alıp ılınmaya bırakın.

Üzeri için süt, keçi sütü ve tozşekeri tencereye alıp, tozşeker eriyene dek pişirin.

Ocaktan alıp, kaymak ve krema ekleyip karıştırdıktan sonra ılınmaya bırakın.

Ilık sütlü karışımı ılık kekin üzerine dökün.

5 dakika dinlendirip, dilimleyin.

Dilimlenmiş çilekle süsleyip servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...