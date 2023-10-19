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Haberler Yaşam Trileçe nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli trileçe tarifi...

Trileçe nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli trileçe tarifi...

Tadının güzel olması ve hafifliği ile trileçe tatlısı sıkça tercih edilen tarifler arasında yer alıyor. Peki evde trileçe nasıl yapılır? Trileçenin malzemleri nelerdir? İşte trileçe yapımı ve püf noktaları...

HABER MERKEZİ

Farklı soslarla hazırlanabilen trileçe tatlısı; genellikle üzerinde frambuaz, limon, karamel gibi soslarla tercih ediliyor. Pratik bir tatlı olması ve akşam yemeklerinin üstüne yendiğinde de rahatsız etmemesiyle sık sık pişiriliyor.

TRİLEÇE TARİFİ

Trileçe tarifi ve malzeme detayları şöyle;

Trileçe nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli trileçe tarifi...

TRİLEÇE MALZEMELERİ
Kek için:

5 adet yumurta
5 çorba kaşığı irmik
10 çorba kaşığı tozşeker
1 su bardağı sıvıyağ
10 çorba kaşığı un
1'er paket vanilya ve kabartma tozu

Trileçe nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli trileçe tarifi...

ÜZERİ İÇİN:

2 su bardağı süt
2 su bardağı keçi sütü
5 çorba kaşığı tozşeker
100 gram manda kaymağı
1 su bardağı krema

SÜSLEMEK İÇİN:

Çilek

Trileçe nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli trileçe tarifi...

TRİLEÇE YAPILIŞI

Kek için yumurtaları derin bir kaba alıp, üzerine irmik ve tozşeker ekleyin.
Çırpma teli yardımı ile iyice çırpın.
Sıvıyağ, un, vanilya ve kabartma tozu ilave edip çırpmaya devam edin.
Karışımı kare kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin.
Fırından alıp ılınmaya bırakın.
Üzeri için süt, keçi sütü ve tozşekeri tencereye alıp, tozşeker eriyene dek pişirin.
Ocaktan alıp, kaymak ve krema ekleyip karıştırdıktan sonra ılınmaya bırakın.
Ilık sütlü karışımı ılık kekin üzerine dökün.
5 dakika dinlendirip, dilimleyin.
Dilimlenmiş çilekle süsleyip servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...

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