Umm Ali tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Mısır mutfağının tatlıları arasında yer alan Umm Ali tatlısının anlaması ise "Ali'nin Annesi" anlamına geliyor. Peki Umm Ali tatlısı nasıl yapılıyor? İşte Umm Ali tatlısı tarifi sizlerle...

UMM ALİ TATLISI MALZEMELERİ

8 adet milföy hamuru

½ su bardağı toz şeker

4 su bardağı süt

1 bardak file badem

2 adet kakule tohumu

3 yemek kaşığı esmer şeker

½ bardak yeşil fıstık

½ bardak kırılmış ceviz

1 çorba kaşığı esmer şeker

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket krema

½ su bardağı şeker

UMM ALİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Tipik olarak hamur işleri (ekmek, börek veya puf böreği) parçalara bölünür ve antep fıstığı , hindistan cevizi gevreği , kuru üzüm ve bol şekerle harmanlanır. Karışımın üzerine bazen kremalı süt dökülür ve üzerine tarçın serpilir . Son olarak karışım, yüzeyi altın rengi kahverengi olana kadar fırında pişirilir.

Milföy hamurları fırında pişirilir ve soğumaya bırakılır.

Süt, kakule ve şeker bir tencerinin içerisinde kaynatılır.

Diğer tarafta ise badem, fıstık, hindistan cevizi, esmer şeker karışımı yapılır.

Süt karışımı üstüne eklenir. Daha sonra ise içine çekilmesi beklenir. Çırpılan krema ve şeker ise hamur karışımı üzerine dökülür. Üzerine esmer şeker serpilir.

Fırında 15-20 dakika pişirilir.

Şimdiden afiyet olsun...