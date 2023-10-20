Cannes’da Atv dizileri yine çok konuşuldu!

atv Distribution, her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından gelen televizyon yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Safir, ilk kez yer aldığı MIPCOM'da alıcıların gözdesi oldu. Aynı zamanda atv'nin geniş kataloğunda yer bulan Ateş Kuşları, Kardeşlerim, Kuruluş Osman ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin yeni sezonlarına büyük ilgi gösterildi.