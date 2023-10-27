2024 YKS ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tarihi...

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanması beklenen 2024 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Takvimin kasım ya da aralık ayında yayınlanacağı düşünülüyor.

YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve beraberinde ALES, MSÜ, YDS, DGS sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM sınav takvimi ile birlikte sınavların başvuru tarihleri ve gerçekleştirilecekleri dönemler netlik kazanacak.