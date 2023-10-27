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Haberler Yaşam 2024 YKS ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tarihi...

2024 YKS ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tarihi...

ÖSYM'nin 2024 yılı sınavlarına katılacak olanlar sınav takvimini araştırıyor. 2024 yılında YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak? sorusu merak ediliyor. Peki ÖSYM 2024 sınav takvimi açıklandı mı? Sınav tarihleri belli oldu mu? YKS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

ÖSYM sınav takvimi son günlerde sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak olanlar 2024 sınavlarının tarihlerini araştırıyor. Peki 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav tarihi belli oldu mu? İşte 2024 YKS sınav tarihi...

2024 YKS ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tarihi...

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanması beklenen 2024 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Takvimin kasım ya da aralık ayında yayınlanacağı düşünülüyor.

YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve beraberinde ALES, MSÜ, YDS, DGS sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM sınav takvimi ile birlikte sınavların başvuru tarihleri ve gerçekleştirilecekleri dönemler netlik kazanacak.

2024 YKS ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tarihi...

YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI

TYT SORU DAĞILIMI

TÜRKÇE : 40 soru

MATEMATİK : 40 soru

SOSYAL BİLİMLER

TARİH : 5 soru

COĞRAFYA : 5 soru

FELSEFE : 5 soru

DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru

2024 YKS ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tarihi...

FEN BİLİMLERİ

FİZİK : 7 soru

KİMYA : 7 soru

BİYOLOJİ : 6 soru

TYT'nin sınavdaki etkisi %40, AYT'nin ise %60 olarak belirlenmiştir.

AYT SORU DAĞILIMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 24 soru

SOSYAL BİLİMLER: 1

TARİH: 10 soru

COĞRAFYA: 6 soru

SOSYAL BİLİMLER: 2

TARİH: 11 soru

COĞRAFYA: 11 soru

FELSEFE GRUBU : 12 soru

DİN KÜLTÜRÜ: 6 soru

MATEMATİK: 40 soru

2024 YKS ne zaman? 2024 ÖSYM YKS tarihi...

FEN BİLİMLERİ

FİZİK: 14 soru

KİMYA: 13 soru

BİYOLOJİ: 13 soru

YKS'nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi'dir. Bu sınav YKS'nin üçüncü oturumu olup AYT'den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.

YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.

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