Belediyecilikte Konya modeli

Turkuvaz Medya İl Buluşmaları kapsamında yazarlar, TV yüzleri ve yöneticiler Konya'daydı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın misafiri olan yazarlar, Konya'daki gelişmeleri yakından görme fırsatı yakaladı. 42 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük yerel yönetimi olan Konya; dört mevsimin en güzel yaşandığı, binlerce farklı doğal, tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde taşıyan bir şehir.

Başkan Altay, 200 yıl boyunca Selçuklu Dârü'l Mülkü olan Konya'nın ilimin, bilimin, kültür ve sanatın da başkenti haline geldiğini belirterek, "Bu topraklara hizmet etmek kadim bir gelenektir. Tarihin bizlere yüklediği hizmet etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Darü'l-Mülk Konya'mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, yaptığımız tüm çalışmalar içerisinde önceliğimiz oldu" dedi.

Ekrem Kızıltaş ve Faruk Erdem, Turkuvaz Medya adına Başkan İbrahim Altay'a hediye takdim etti.

ÖNCELİK İNSANA HİZMET

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı da yapan Uğur İbrahim Altay, örnek bir belediyecilik modeli de geliştirdiklerini ifade ediyor: "Yaptığımız tüm çalışmaları Konya Modeli Belediyecilik adını verdiğimiz; Konya'mızın tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle ve geleceğe dair planlarıyla şekillenen; insan odaklı yaklaşımı esas alan hizmet anlayışımızla sürdürdük. 10 bin yıllık bir mirası yaşatma gayesinde olan Konya modeli belediyecilik sayesinde, güzel şehrimiz her alanda büyük kazanımlar elde etti. Tüm bu süreçlerde hemşehrilerimizin büyük desteğini, duasını ve teveccühünü yakından hissettik. Bugüne kadar olduğu gibi, inşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde Konya'mızı ihya etmeye devam edeceğiz."

SAKİN TURİZM ÖRNEĞİ

Konya tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın her yerinden turist ağırlamaya devam ediyor. Dünyada 'sakin turizm'e büyük bir kayma yaşandığını belirten Başkan Altay, "Biz bu alanda yeni merkezlerinden biri olmayı başardık. Konya'mızın her köşesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserleri görmek mümkündür. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Eşrefoğlu Camii ile Aziziye Camii, Alaaddin Camii, Kapu Camii, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese, Aya Eleni Kilisesi ve Ak Manastır gibi birçok tarihi değer şehrimizde yer alıyor" dedi.

MEVLANA AŞIKLARI ARTIYOR

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve eserlerinin dünyada her geçen gün daha çok tanındığını da ifade eden Altay, şehrin manevi iklimini de şu sözlerle anlatıyor: "Konya tarih boyuna alim ve münevver şahsiyetlerin de evi oldu. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şemsi Tebrizi ve Nasreddin Hoca gibi tüm insanlığa ilham kaynağı olan alimlerin hak ve hakikat ışığı asırlardır Konya'mızdan dünyaya yayılıyor." Her yıl Mevlana Müzesi'ni dünyanın hemen her köşesinden insanlar gelip ziyaret ediyor. Mevlana'nın eserleri dünyanın hemen her diline çevrilmiş durumda.

KADİM ŞEHİR ÇATALHÖYÜK

Bunun yanında ilk şehir yerleşiminin kurulduğu ve ilk defa tarımın yapıldığı, 10 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük Konya'da yer alıyor.