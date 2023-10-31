Emine Erdoğan konuklarını ağırladı

EMİNE Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Ndayishimiye ile görüştü. Ndayishimiye, görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne katılım sağlamak için uluslararası imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Emine Erdoğan, davetine icabetle 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Angeline Ndayishimiye ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

TODT'DAN TEŞEKKÜR VE TEBRİK

ERDOĞAN, görüşmede, Afrika ülkelerindeki kadınların el emeği ürünlerin satışa sunulduğu ve gelirinin Afrikalı kadınlara ulaştırıldığı Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Erdoğan, daha sonra BM Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Henri Todt'u kabul etti. Todt, himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi için Emine Erdoğan'ı tebrik etti. Todt, şehirlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüşün teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Todt'a teşekkür eden Emine Erdoğan da, Başkan Erdoğan'ın yönettiği hükümetler döneminde yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarıyla trafik kazalarının yarı yarıya azaldığına dikkati çekti.