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Haberler Yaşam On binlerce izmirli Kenan Doğulu ile coştu

On binlerce izmirli Kenan Doğulu ile coştu

İzmir’de Cumhuriyet’in 100’ üncü yılı kutlamalarının son durağında ünlü sanatçı Kenan Doğulu sahne aldı. İkinci Yüzyıl Marşı’nın ilk kez seslendirildiği muhteşem konseri on binlerce İzmirli izledi.

HABER MERKEZİ
On binlerce izmirli Kenan Doğulu ile coştu
7'den 77'ye İzmirliler gün boyu İzmir'in dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya kutladı. Tarihi kutlamaların son adresi ise Kültürpark oldu. Yıllardır sayısız konsere ev sahipliği yapan Kültürpark, bu sefer Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna on binlerce İzmirliyi ağırladı. Kenan Doğulu, "Cumhuriyet sevdalısı, demokrasi sevdalısı İzmir, laik Türk cumhuriyetinin parlak evlatları hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizleri bu özel gecede görmekten çok mutluyum. Çok umutlu, çok huzurlu ve heyecan verici" diye konuştu.
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