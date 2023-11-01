ADÜ Rektörü Kent: “Bıçak parası rüşvettir, suçtur”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın genelinde birçok vatandaşın canını yakan 'bıçak parası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı doktorların, hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para alması üzerine çok sayıda sözlü şikayet aldıklarını ifade eden Rektör Kent, yaşanan mağduriyetin önüne geçebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek "Bıçak parası rüşvettir, suçtur" dedi.

Gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattıklarını ancak şikayet dilekçesi veya belge olmadığı için soruşturmanın bir işe yaramadığını vurgulayan Rektör Kent; "Maalesef ülke genelinde bıçak parası ve özel muayene sorunu var. Ancak gördüğüm kadarıyla Aydın'da bıçak parası çok fazla. Önüne geçilemeyen bir sorun. Bu bıçak parası rüşvettir, suçtur. Maalesef bu sorunu çözemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Diğer bir sorun da özel muayeneler. Bunlara da İl Sağlık Müdürlüğü izin veriyor. Onların denetim ve kontrolünde. Buna da yapılacak bir şey yok. Hükümet öncülüğünde bu sorunlar çözüme kavuşturulmalı. Kangren olmuş sorunlardan. Biz bu konularda soruşturma açıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak sadece bizimle çözülebilecek bir sorun değil. Açtığımız soruşturmalar da belge olmayınca işe yaramıyor. Bize yazılı bir şikayet de gelmiyor. Şifahen söyleyenler oluyor ancak şikayet dilekçesi yazmalarını istediğimizde, hastalarının tedavisi devam ettiği için şikayet etmekten çekiniyorlar. Bunu nasıl çözebilirim? Şikayet dilekçesi vereceksiniz ki, biz bunu Cumhuriyet Savcılığı'na bildireceğiz. Bilgi, belge olmadan yaptığımız başvurular belgesizlik sebebiyle geri dönüyor. Maalesef bir kanun düzenlemesi olmadığı sürece bu sorunu çözmek çok zor" dedi.