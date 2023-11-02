Çocuğunuz teknolojiyi kullanma kültürünü öğrensin

Restoranda, evde arkadaşlarıyla rahat sohbet etmek için çocuğunun önüne ekran koyan aileler artık sıradan bir durum haline geldi. Peki bu davranışın ileride çocuğunuzla aranızda görünmez duvarlar oluşturacağını bilseydiniz, yine de yapar mıydınız? İşte bu sorunun yanıtını verirken, çocuğunuzun önüne koyduğunuz her cihazın kullanım kültürü konusunda da sorumluluğunuzun olduğunu da unutmayın.

SÜRELERİ KONTROL EDİN

Araştırmalar çocukların ekranda kalma süreyleriyle ilgili alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Eğer siz de bu konuyu öğrenmek isterseniz, akıllı telefon ya da tablette ekran sürelerini kontrol edin. Hangi uygulamanın ne kadar süre kullanılacağını rahatlıkla takip edip yönetebilirsiniz. 6-14 Yaş arası okul çağındaki çocuklar arasında ekran başında kalma süresi: Sistematik bir inceleme' adlı bilimsel çalışmaya göre, 6-14 yaş arasındaki okul çağındaki çocuklar günde 2.77 saatlerini ekran başında geçiriyor ve yüzde 46.4'ü günde 2 saat veya daha uzun süre cihaz başında kalıyor. Yakın zamanda yapılan bir Kaspersky araştırması da ebeveynlerin tutum, inanç, norm ve davranışlarının çocukların davranışlarını etkileyen ortak bir sosyal ortam yarattığını gösteriyor. Küçüklerin çevrimiçi ortamda ne kadar zaman geçireceğine ebeveynler karar veriyor. Zaman zaman çocuklarının fazladan cihaz başında kalma süresi istediğini de görülebiliyor.

GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA

Kaspersky, Kaspersky Safe Kids'in güncellenmiş sürümünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yenilenen dijital ebeveynlik uygulaması ile çocuklar tek bir tıklamayla ekstra cihaz kullanım süresi talep edebiliyor. Bu durumda artık ebeveynlerin Ayarlar kutusuna manuel olarak ekstra süre eklemesi gerekmiyor. Bunun yerine bildirime dokunarak talebi onaylamaları, ek süre sınırı belirlemeleri veya reddetmeleri yeterli oluyor. Bu özellik, ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimi hızlı ve kolay hale getirmeye yardımcı olmak için tasarlandı.

ÇOCUKLAR TALEP EDEBİLİR

Güncellenen Kaspersky Safe Kids uygulaması ile çocuklar, uygulamanın ana ekranından ekstra cihaz süresi talep edebiliyor. Çocuk ekstra süre talep ettiğinde, ebeveynler ekranlarında bir bildirim alıyor ve bu bildirim onları 'Talep' bölümüne yönlendiriyor. Çocukların talep edilen süreyi belirtmelerine gerek yok, ebeveynler onlar için uygun zaman aralığını kendileri seçebiliyor. Buna ek olarak, ana ekranda ebeveynler için kullanılan ekstra süreye ilişkin istatistikleri görebilecekleri yararlı infografikler mevcut. Yeni özellik hem ebeveynler hem de çocuklar Android cihazlara sahip olduğunda ya da yalnızca yetişkin iOS cihaza sahip olduğunda kullanılabiliyor. Gelecekte bu özellik genişletilerek, basit zaman talebi her cihaz iOS işletim sistemine sahip olduğunda da kullanılabilecek. Çocuklar Mac ve Windows cihazlarından da ekstra süre talep edebilecekler.

CİHAZA SAHİP OLMA YAŞI

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar: "Çocukların erken yaşlardan itibaren kendi cihazlarına sahip olduğu gerçeği göz önüne alındığında, ekran süresinin kontrolü etkili dijital ebeveynlik için temel özelliklerden biridir. Kaspersky Safe Kids'i geliştirip iyileştirirken hem ebeveynlerin hem de çocukların ihtiyaçlarını sürekli göz önünde bulunduruyoruz. Güncellemeden önce ekstra cihaz süresi talep etmek hem ebeveynler hem de çocuklar için pek kolay değildi. Bu görevi dijital hale getirmenin yetişkinler ve küçükler arasındaki iletişimi daha kolay ve daha az stresli hale getireceğine inanıyoruz."