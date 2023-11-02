İş dünyasının isteği uzun pil, güç, hafiflik

Dizüstü bilgisayarlar iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermek için hazırlanıyor. Yakın zamanda tanıtılan ASUS'un sadece 1,4 kg ağırlığa sahip tasarımı, Intel Core i7'ye kadar CPU, Intel Arc grafik ve kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle dikkat çeken iş dizüstü bilgisayarı ASUS Expertbook B5, avantajlı fiyatıyla ASUS E-Store'da satışa sunuldu. Bugünün teknolojilerini yarın için yeniden tasarlayan dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden ASUS, hareket halindeyken olağanüstü esneklik ve iş verimliliği için 16 inç, 16:10 ekran ve güçlü, hafif yapı ile tasarlanan yepyeni dizüstü bilgisayar modeli ExpertBook B5'i (B5602) Türkiye'de satışa sundu. ASUS E-Store üzerinden satın alınabilen Expertbook B5, iş hayatını kolaylaştıran özelliklerinin yanında avantajlı fiyatıyla da dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Tüm gün süren inanılmaz pil ömrü ile uzun seyahatlerde yaşanan şarj endişesini ortadan kaldıran yeni model dizüstü bilgisayar; mobil iş verimliliğini artırmak için son teknolojiler kullanılarak tasarlandı. Bunlar arasında 12'inci nesile kadar Intel Core işlemci ve Intel Arc A350M'ye kadar ayrık grafikler, çift fanlı soğutma, yapay zeka destekli konferans teknolojisi ve çift SSD RAID desteği yer alıyor. Bu son teknolojileriyle iş hayatında maksimum üretkenlik sağlayan ExpertBook B5, vPro desteği, dahili parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çipi dahil olmak üzere kişisel gizliliği ve iş verilerini korumak için de pek çok özelliğe sahip..