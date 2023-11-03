Dünyaya Konya modeli

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerinin İl Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Konya, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, belediye hizmetleri ve yaşanabilir şehir planlarıyla da öne çıkıyor. Yapılan hizmetler belediyecilikte bir Konya Modeli'ni de oluşturmuş durumda. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'ya hizmete kendini adamış bir başkan. Zaten sokağa çıktığında Konyalıların gösterdiği ilgiden de bu belli oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, devir teslim töreninde bir konuşma yaparak dünyaya Konya'dan barış mesajları verdi. Altay, "Konya adalet ve barışı savunmaktadır" dedi.

'10 BİN YILLIK KADİM BİR ŞEHİR'

Sadece Konyalılar değil, uluslararası alanda da Konya Belediyeciliği takip ediliyor. Nitekim Cumhuriyetimizin 100. yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığı görevine getirildi. Konya'da yapılan devir teslim töreninde konuşan Uğur İbrahim Altay, "Dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG'nin dönem başkanlığını devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 29 Ekim'in hemen öncesinde, ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, başkanlık ekibindeki paydaşlarımız ve üyelerimizle birlikte, yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Altay, Konya'nın, geleneği ve modernliği uyum içerisinde bir araya getiren, 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu vurguladı.

Altay, "Hiç kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışı diye ifade edebileceğimiz 'Konya Modeli Belediyecilik' ile hareket eden, uluslararası yönünü her zaman ön plana çıkaran ve küresel meselelerde inisiyatif alan Konya'mız; liderlik ettiği birçok uluslararası platformda, daima adaleti ve barışı savunmaktadır" diye konuştu.

KONYA BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi'NiN ÖNEMLi YATIRIMLARI

KONYA Büyükşehir Belediyesi, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla; özellikle imar ve kentsel dönüşüm konusunda, Konya'nın sorunlarına uzun yıllar çözüm üretecek projeler yürütüyor. Konya tarihi şehir merkezinin 20 farklı noktasında Darü'l-Mülk adı verilen projeyle kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Bu doğrultuda şehrin en hareketli noktalarından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı yenilenerek; her yönüyle Selçuklu izlerini taşıyan ve bedesten kültürünün hâkim olduğu bir alan oluşturuldu.

Alâeddin Caddesi'ndeki binaların dış cepheleri, mimari kültüre uygun bir tasarımla yenilendi.Cumhuriyet dönemi mimarisinin tescilli yapılarından olan Tarihi Taş Bina restore edilerek; Konya'nın hikâyesinin ve zenginliklerinin anlatıldığı "dijital tanıtım merkezi" olarak hizmete sunuldu.

YENİ CADDE VE KÖPRÜLER

Yine tescilli bir yapı olan Depo NO:4 adını verilen Tarihi Tekel Binası ile Meydan Evleri'nin yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bunların dışında; Büyük Larende Dönüşümü, Akyokuş Kasrı, Palye, Yeni Cephanelik ve daha pek çok imar ve kentsel dönüşüm projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı zamanda Konya'ya yeni caddeler, köprülü kavşaklar, sosyal tesisler, spor tesisleri gibi birçok yatırım da kazandırılıyor.

ŞEHİRDE MUTLAKA YAPILACAK 10 ŞEY

KONYA'YI gezerken birçok etkinliğe katılabilirsiniz. Ama şu 10 şeyi de mutlaka yapmanız gerekiyor:

1 GEZİYE PANORAMA MÜZESİ'NDEN BAŞLAYIN:

Mevlana'yı ve Konya'yı tanımak istiyorsanız gezinizde ilk durağınız Panorama Müzesi olmalı. Mevlana'nın yaşamı, Mevleviliğin tarihi ve 13. yüzyıl Konya'sı burada anlatılıyor.

2 MEVLANA TÜRBESİ OLMAZSA OLMAZ: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Mevlana Müzesi adeta Konya'nın sembolü. Türkiye'nin yüzük taşı olarak kabul edilen bu müze, bu şehre gelmek için tek başına bir neden.

1273'te Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının ardından yapılan türbe, bugün görkemli mimarisiyle milyonlarca ziyaretçiye kapılarını açmış durumda.

3 SEMA GÖSTERİLERİ KAÇMAZ: Mevlana'nın vuslatının 750. yıldönümü nedeniyle 2023 yılı 'Mevlana Yılı' ilan edilmişti. Her yıl Aralık ayında Konya'da Şeb-i Arus Törenleri gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek törenlerde şimdiden yerinizi ayırtın.

4 YÖRESEL YEMEKLERİ TADIN: Konya mutfağında birbirinden çok farklı lezzetler ve bunları sunan güzel mekanlar var.

Belediye tesisleri de bu konuda güzel ve uygun fiyatıyla önemli alternatif.

5 DÜNYANIN KELEBEĞİ BURADA: 3 bin 500 metrekare tropikal bir gezi alanı içerisinde 60 tür kelebek sizi bekliyor.

6 ALAADDİN TEPESİ'NDE ÇAY MOLASI: Mevlana Türbesi'nden sonra Konya'nın belki de en bilinen mekanı Alaaddin Tepesi. Restorasyonun sürdüğü tepenin tarihi Frig dönemine kadar uzanıyor. Tepede, tarihi eserleri ve Alaaddin Camii'ni ziyaret edebilir, parkta yürüyüş yapıp, yorgunluk çayı içebilirsiniz.

7 ÇATALHÖYÜK KARŞILAMA MERKEZİ:

Çatalhöyük ören yerini ziyaret etmeden önce buradaki karşılama merkezinde tarihe yolculuk yapacaksınız.

8 YENİ SİLLE MUTLAKA GÖRÜLMELİ: Konya'ya 10 dakika uzaklıkta 9 bin yıllık tarihi olan göz kamaştırıcı bir yer.

Sille bugüne kadar birçok diziye de ev sahipliği yapmış. Yolda bir kahvaltı yapıp seyir tepesinden muhteşem manzarayı seyredebilir ve meşhur Sille türküsünü dinleyebilirsiniz.

9 BİLİM MERKEZİ İLE GELECEĞİ YOLCULUK:

2014 yılında açılan bilim merkezi özellikle gençler için geleceğin teknolojileriyle tanışacakları bir mekan.

10 MERAM BAĞLARI UNUTULMAZ: Meram Konya'nın en güzel mesire yerlerinden birisi. Ziyaretçilerin mutlaka görmeleri gereken duraklardan.

Belediyenin yeni tesisleriyle daha da güzelleşmiş durumda.