Polat çiftine bir şok daha: Lüks araçları emniyete götürüldü

KARA para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Engin-Dilan Polat çiftinin ev ve iş yerlerindeki araçlara el kondu. Lüks araçlar, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gösterişli hayatını gözler önüne seren sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, mal varlığı sorgulanınca olanlar oldu.

ARAÇLAR ÇEKİCİLERE YÜKLENDİ

İLK olarak mercek altına alınan çift, şimdilerde gözaltında ifade vermeyi bekliyor. Gelişmeler devam ederken bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir kez daha harekete geçti. Engin-Dilan Polat çiftin Çekmeköy'deki villasına ve iş yerlerine giden ekipler, bahçedeki meşhur kırmızı Ferrari ile Mercedes cip de dahil lüks arabalara el kondu. Araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü