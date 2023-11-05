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Haberler Yaşam Dilan ve Engin Polat operasyonunda son durum

Dilan ve Engin Polat operasyonunda son durum

HABER MERKEZİ
Dilan ve Engin Polat operasyonunda son durum

İSTANBUL merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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