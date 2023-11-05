Toplumu bütünleştiren şehir: Gaziantep

TURKUVAZ Medya yazar ve yöneticilerinin ziyaret ettiği Gaziantep, özellikle belediyecilik anlamında sadece Türkiye'de değil dünyada takip edilen yeni bir modeli uygulamaya aldı. Gerek belediye hizmetleri gerekse çevre ve iklim değişikliği konularında yeni bir çalışma sistemi ile başarı yakalanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni modeli tarif ederken, "Bu model toplumu bütünleştiriyor. Özellikle burada iş birlikleri çok önemli. Teori ile pratiği birleştirme noktasında üniversitelerle ortak hareket etmenin önemi yüksek. Söylem ve eylem birliği başarılı bir yönetimi de beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

"DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in nüfusu itibariyle 'dirençli şehir' bakış açısının kent için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Mali zorlukların iyi yönetilerek kaynakların artırılıp giderlerin ise azaltılması gerekiyor. Dirençli şehir yenilenmesinde önce kendi bünyemizde çalışmalara başlamamız gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz. Etki analizi çok önemli. Biz ulaşım master, imar master ile birlikte iklim master planı da hazırladık. EBRD'nin yeşil şehri olduk. 'Yeşil şehir nasıl olacak, çevresel kalkınma bir bütün olarak nasıl tasarlanacak?' gibi soruların cevabı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra su çok önemli küresel ısınmadan dolayı. Bu nedenle kuraklık master planı yaptıktan sonra önümüze gelen sorunlara karşı çok acil eylem planları yapmamız ve kendi bünyemizde bunu uygulanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Daha da önemlisi toplumu bilgilendirmeniz ve yönlendirmeniz gerekiyor. Böylelikle toplumdaki zihinsel dönüşümü sağlayarak çalışmalarda başarılı olabiliriz."

ÇEVRE VE EKOLOJİ VURGUSU

Çevre ve ekolojinin önemine değinen Fatma Şahin, "Biz yönetilmesi gereken en önemli kısımlardan birini, çevresel kalkınma ve ekolojide görüyoruz. Yerel ekonomiyi güçlendirmemiz lazım. Şehrimiz sanayi şehri. Şehrin sanayi altyapısını yeşil şehir ile akıllı şehir altyapısıyla dönüştürmeliyiz. Şehir aynı zamanda bir gastronomi kimliğine de sahip. Bunu da kültür ve sanatla bütünleştirerek şehri rehabilite etmemiz yine önemli çalışmalardan bir tanesi" şeklinde konuştu. Şahin, her bir krizi fırsata dönüştürme bakış açısıyla çalışmaların yürütülmesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Şehrin dirençli hale getirilmesinde bu bakış açısı şüphesiz büyük yarar getirecektir. Gaziantep Modeli'nin yeni iş birlikleri ile yeni modellere, yeni kuvvetlere ulaşacağına inanıyorum."

KÜRESEL ISINMAYI AZALTAN PROJELER

DEPREM bölgelerinde yeşil ekolojiyi yeniden planladıklarının altını çizen Şahin, "Gaziantep, fıstığın, biberin, zeytinin, üzümün ana merkezi. Üniversite ile toprak analizi yaparak, hangi bitki çeşidini kentin hangi bölgesinde üretmemiz gerektiğini tespit ediyoruz. Damlama sistemiyle verimliliği artırarak, küresel ısınmayı azaltacak sulama projelerini hayata geçiriyoruz. Kullanılan iş makinasında elektrikli, hidrojenli iş makinalarını kullanarak sıfır karbon analizi yapacağımız ekolojik köyün altlığını hazırlamak istiyoruz. Kadın kooperatiflerini kurarak, kadınlarımızı eğitiyoruz. Böylelikle onların verimli bir şekilde üretimin içinde bulunmasını sağladık. Şu an organik ürünü e-ticaretle dünyaya ulaştırıyoruz" dedi.

İSTİHDAM ODAKLI BÜYÜME

BÖLGESEL kalkınmada ekolojik köyde çobanından hayvanın yetişmesine, bilimsel altyapısından veri analizine kadar birçok başlıkta yeni bir dönemi başlatacak planın altlığını hazırladıklarını söyleyen Şahin, şöyle konuştu: "Yeşil ekonomi için, depremden sonra hızlı iyileşmek için, istihdam odaklı büyüme için, ihracat odaklı büyüme için bu proje çok önemli. Depremde birçok vatandaşımız uzvunu kaybetti. Engelli bireylerimiz için de yine ekolojik köyde onların eğitimini, sağlığını, istihdamını sağlayacak yeşil ekonomi çalıştık. Burada güneş enerjisi çok önemliydi. Gaziantep'te güneş enerjisi üreten biyogaz tesisimiz var. Bu çalışmalarla bölgesel kalkınmada yeni fırsatların önü açıldı."

ÜLKENİN TEK YEŞİL BELEDİYESİ

Çevre konusundaki çalışmalarını anlatan Fatma Şahin, "Belediyemize ait binaların enerji tüketiminden kaynaklı emisyonları yüzde 23 azaldı. Hedefimiz yeşil şehri yeşil ekonomiye dönüştürmek" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 2011'de İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayan ilk belediye oldu. 2017 yılı Aralık ayında, ortalama küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasına katkıda bulunmak gibi ortak bir vizyona sahip olan Başkanlar Akdi'ni (Covenant of Mayors- CoM) imzalayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı'nı da (GİDEP) hazırladı.

ADIM ADIM HEDEFE İLERLİYOR

Plana göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2023'te kişi başına düşen karbon ayak izini ve kişi başına düşen enerji tüketimini 2011 yılına kıyasla yüzde 15 oranında azaltma hedefi koydu. Bu kapsamda yoğun bir çalışma içine giren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hedeflerine adım adım ilerliyor.

12 YILDIR ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

12 yıldır enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında çalışmalarına öncelik veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu konuda Türkiye'de en erken adım atan belediyeler arasında yer aldı. 2022'de hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) İzleme Raporu'na göre, sera gazı emisyonu azalış eğilimleri incelendiğinde özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan yetki ve etki alanında bulunan toplu taşıma faaliyetleri ve belediye binalarının enerji tüketiminden kaynaklı sera gazı emisyonları 2020 yılında, 2015'e kıyasla önemli ölçüde geriledi. Belediyeye ait binaların enerji tüketiminden kaynaklı emisyonları ise yüzde 23 azalış gösterdi. Küresel ısınmanın dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldiğini aktaran Fatma Şahin, "Bakıyorsunuz bir gün sel, bir deprem, bir gün yangın oluyor. Küresel ısınma ortak dünyamızı iyice sıkıştırıyor" dedi.

Çevre ile ilgili projelere verdiği öneme dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti: "Çevreyle ilgili projeleri tamamlamamız lazım. OECD'nin Şampiyon Şehri olarak dünyadan 55 belediyenin olduğu ağa dâhil olduk. Belediyeler arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın tek yeşil şehriyiz. Belediyeler Birliği Başkanı iken bunun ciddi bir fon kaynağı olabileceğini görünce arkadaşlara 'Hemen Londra'ya gidip kendimizi anlatalım' dedim. Bugün faydalarını görüyoruz."