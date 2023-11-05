2023 yılının en beğendiğim reklam sloganı "Yazıyor, Yazıyor" 29 Ekim için hazırlanan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı sloganı. Bu reklam sloganı aslında çok önemli bir vurgunun yanında bir de hafızalardan silinmeyen bir şeyi bize anlatıyor. Gazete haberi ve gazetecilik mesleğinin asla bir başka mecra ile kıyaslamamak gerektiğini gösteriyor. Hele hele günümüzdeki sözde sosyal medya denen mecra ile hiç mi hiç kıyaslanamaz. Yıllar önce Central Hospital Hastanesinin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz bana acilen sosyal mecraya atılmamı ve sosyal medyacı olmamı tavsiye etmişti. Kendisine " Ben yazılı medyada gözümü açtım. Bu mesleği de yine yazılı medyada sonlandıracağım" demiştim, Bugün yine aynı fikirdeyim gazetecilik mesleği öyle bir aşk ki asla vazgeçemiyorsun. İşin özü gazete haberciliği yıllar geçse de asla unutulmaz. Günümüzde gazetemi okunuyor diyenlere buradan duyurulur.

DOKTOR DÖVÜLMEZ SAYGI DUYULUR

Yaklaşık 25 gündür Ortadoğu'da yaşanan kanlı savaş bir kez daha gösterdi ki savaşta ve barışta en önemli şey sağlık ve sağlıkçılar. Bu acımasız savaşın ve akılsız yöneticilerin en ağır bedelini hiç kuşkusuz masum insanlar özelliklede çocuklar canları ile ödüyor. Aslında televizyonlarda ve gazetelerde savaş haberlerini izlemeyeceğim, okumayacağım diyorum fakat olmuyor elimde değil. Gördüğüm manzaralar unutulur gibi değil. Özelliklede sağlıkçıların amansız o mücadeleleri inanılır gibi değil. Bu savaşlardan bizlerinde ciddi bir ders çıkarması gerekli evet savaşları ve Ortadoğu'da olanları protesto edelim fakat savaş çığırtkanlığı yapmadan. Savaşmak en son düşünülmesi gereken bir mesele. Mustafa Kemal Atatürk`ün şu sözlerini unutmayalım "Yurtta sulh cihanda sulh" boşuna söylenmiş bir söz değil. Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi İzmir Alsancak'ta hasta kabulüne başladı. 6 katlı 1200 metrekare alanda hasta kabulüne başlayan Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi 3 fizik tedavi uzmanı, 10 fizyoterapist, 3 hemşire ve fizik tedavi teknikerlerinden oluşan sağlık personelleri ve ileri sistem teknolojileriyle SGK'lı hastaları da kapsayan bir Fizik Tedavi Merkezinin kapılarını hastalarına açtı. Geçtiğimiz hafta Merkezin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Ferhat Dokumacı ile Merkezi gezdik. İzmir`e böyle bir modern sağlıklı yaşam merkezi gerekliydi. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı; " Tıp merkezimiz yıllardır İzmir ve bölgemize sağlık hizmeti veren Özel Gazi Hastanesi, İzmir Ege laboratuvarı ve Egeli OSGB ortaklığında kurulmuşu. Fizik tedavi alanında böyle bir merkezi ülkemize ve İzmir'imize kazandırmaktan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Merkezde yer alan özel odalarda uzman fizyoterapistler tarafından hastalara kişiye özel birebir tedavi uygulanıyor. İleri teknolojilere sahip merkezde sunulan tedavi seçenekleri hakkında bilgiler veren Merkezin Kurucu Ortağı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Banu Kenar, " Merkezimizde yüksek yoğunluklu lazer teknolojisi ile robotik lazer tedavisi, süper indüktif sistem tedavisi, neurofeedback tedavisi (beyin egzersizleri), fonksiyonel elektriksel stimülasyon ile ergometri tedavisini birleştiren bir teknoloji ile de restoratif tedavi imkanları mevcut. Nörolojik rehabilitasyonda ( inme, felç, Parkinson, MS, gibi sinir ve kas hastalıkları) eklem kas ağrıları, kronik ağrılar, fibromiyalji ve romatizmal hastalıklarda çocuk hastalıklarında rehabilitasyon (serebral palsi, denge, yürüme ve postür bozuklukları vb.), spor ve sporcu yaralanmalarında rehabilitasyon, ortopedik ameliyatlar sonrası ( kırık, protez bağ ve eklem yaralanmaları vb. ) rehabilitasyon, bel, boyun, sırt ağrılarında fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi yapılıyor. Merkezimizde ayrıca alanlarında uzman ve özel eğitimli fizyoterapistler tarafından manuelterapi, lenf ödem tedavisi, skolyozda schroth tedavisi, duyu bütünleme ve uzay terapi gibi özellikli tedaviler de uygulanıyor" diye konuştu.