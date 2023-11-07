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Şehit Er Onur Özbek son yolculuğuna uğurlandı

HABER MERKEZİ
Şehit Er Onur Özbek son yolculuğuna uğurlandı

ZEYTİN Dalı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Kasabasındaki baba evinden helallik alınmasının ardından 25 yaşındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı, kasaba meydanına getirildi. Şehidin annesi Şerife ve babası Mustafa Özbek ve kardeşleri düzenlenen törende gözyaşı döktü.

Şehit Onur Özbek'in cenazesi, Yıldıztepe Kasabası Merkez Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi. Düzenlenen törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar , Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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