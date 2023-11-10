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Haberler Yaşam Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anlamaya çalıştılar

Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anlamaya çalıştılar

HABER MERKEZİ
Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anlamaya çalıştılar
BURSA'DA düzenlenen 'Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi'nde görme engelli vatandaşlar, Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanan kitap sayesinde fotoğraflar ve ünlü halk ozanının yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu. 2023 yılı UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilirken, Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında 'Veysel Gider Adı Kalır' adıyla Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Görme engelli vatandaşlar sergide yer alan fotoğraflar ve Aşık Veysel'in yaşamı hakkında bilgi sahibi oldular.
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