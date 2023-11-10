Batman'da yaşayan Salih ve Ayşe Oğuz çiftinin 7 çocuğundan, 11 yaşındaki Muhammet'e, 6 yaşındaki Berat'a ve 3 yaşındaki Emir'e doğumlarının ardından talasemi majör (kansızlık hastalığı) teşhisi konuldu.'Talasemi majör' hastalığıyla mücadele eden ve ablayla kan örneği uyumlu çıkmadığı için bu operasyona dahil edilemeyen ailenin en küçüğü 3 yaşındaki Emir'e ise TÜRKÖK tarafından bulunan kemik iliği önümüzdeki günlerde nakledilecek.

MÜJDELI HABER GELDI

17 yaşındaki abla Zeynep Oğuz'un kemik iliğinin kardeşleriyle tam uyumlu olduğu belirlenince aile, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine başvurdu. İki kardeş abladan alınan ilikle sağlıklarına kavuşurken, küçük Emir'e ise müjdeli haber Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinden (TÜRKÖK) geldi. TÜRKÖK aracılığıyla bulunan ilik, önümüzdeki günlerde Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Emir Oğuz'a nakledilecek. Kardeşler, kirası İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından karşılanan Bornova'daki evde yaşamlarını sürdürüyor.

ARTIK YÜZLERİ GÜLÜYOR

Sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Muhammet Oğuz "Ablam bana ve kardeşime hayat verdi. İyi ki böyle bir ablamız var" diye konuştu.