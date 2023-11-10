Kermesten elde edilen gelir bağışlanacak

LÖSEMİYLE ilgili yapılan etkinlikler kapsamında okullar da farkındalık yaratmak için çalışmalar yaptı. Asil Nadir İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Burçak Akseki, "Bizler farkındalık yaratmak için uğraşıyoruz. Düzenlediğimiz kermeste elde edilen gelirlerin büyük bir kısmını lösemili çocuklar için bağışlayacağız. Aynı zamanda yapacağımız başka etkinlikler de olacak" dedi. Okulların farkındalık çalışmaları dikkat çekmeye devam ediyor. Müdür Akseki, bütün bu çalışmaların öğrencilerin güzel vakit geçirdiklerine yardımcı olduğunu söyledi.