MasterChef Tanya Kilitkaya kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Tanya, yarışmanın 14'üncüsü olarak veda etti. MasterChef Tanya kimdir? sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, MasterChef Tanya'nın hayatı hakkında bilgiler...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.