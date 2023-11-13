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Haberler Yaşam MasterChef Tanya Kilitkaya kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Tanya Kilitkaya kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli?

Adeta lezzet şovunun yaşandığı, rekabetin hız kesmediği MasterChef All Star'a bu hafta Tanya Kilitkayalı veda etti. Daha önce 2020 sezonunda yarışan Tanya Kilityalı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkaya nereli, evli mi? MasterChef Tanya ne mezunu? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Masterchef Tanya, yarışmanın 14'üncüsü olarak veda etti. MasterChef Tanya kimdir? sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, MasterChef Tanya'nın hayatı hakkında bilgiler...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

MasterChef Tanya Kilitkaya kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF ALL STAR TANYA KİLİTYALI HANGİ SEZON YARIŞTI?

MasterChef 2020 sezonunda yarışan Tanya, yarışmadan elenmesinin ardından vedasının erken olduğunu ifade etmişti.

TANYA İSMİNİN ANLAMI NE?

Kitabın giriş kelimesi Tanya Aramcada "baraitada öğretilmiş olan" demektir. Ayrıca MasterChef Tanya'nın, yarışmada tanıştığı Uğur Yılmaz Deniz ile birlikte olduğu biliniyor.

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