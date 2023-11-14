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Kızıl Cin hava olayı nedir? Neyin habercisidir?

Genellikle fırtınaların en şiddetli olduğu anda görülen, gökyüzünde gerçekleşen bir hava olayı olan Kızıl Cin'i ülkemizde görenler şaştı kaldı. Peki bu doğa olayı neden gerçekleşir, neyin habercisidir? Kızıl Cin neden oluşur?

HABER MERKEZİ

Nadir meydana gelen gökyüzü olaylar Türkiye'de görülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Kuzey Işıkları görülmüş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu kez de Ege semalarında bir başka nadir gökyüzü olayı olan Kızıl Cin görüldü. Bu olay kısa süre içerisinde bir kez daha sosyal medyadaki yerini aldı. İşte Kızıl Cin gökyüzü olayı ile ilgili bilgiler…

EGE SEMALARINDA KIZIL CİN GÖRÜLDÜ

Gökyüzündeki gerçekleşen bir hava olayı olan Kızıl Cin Ege Denizi üzerinde görüldü. Ege Bölgesi üzerinde görüntülendikten sonra sosyal medyada tartışılması üzerine Meteoroloji kaynaklarından konu ile ilgili olarak Kızıl Cin (Red Sprite) için bir hava olayı olduğu açıklaması yapıldı. Kızıl cin (Red Sprite) fırtına bulutlarının üzerinde, yaklaşık 95 kilometre yükseklikte oluşan, kırmızımsı-turuncu renkte parlak, plazma benzeri parıltılara deniyor.

Kızıl Cin hava olayı nedir? Neyin habercisidir?

KIZIL CİN NEDİR, NEDEN OLUR?

Kızıl cin (red sprite), doğal bir fenomen olup gök gürültülü fırtınaların üzerinde meydana gelen bir tür üst atmosfer şimşek çeşidine deniyor. Bu şimşekler nadiren ve kısa süreli, kırmızı veya turuncu renkte ışık yanmaları olarak beliriyor.

Kızıl cin ilk kez 1980'lerde gözlemlendi. Ancak genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden üzerinde durulmadı. Sonraları yüksek hızlı kameraların ve uçaklarla yapılan gözlemlerin ilerlemesi ile bilim insanları bu fenomeni daha iyi araştırabilir hale geldi.

Kızıl cinler doğal bir fenomen olmalarının yanı sıra kısa süreli olmaları ve yüksek irtifada olmaları nedeniyle zor gözlemleniyor. Hava koşulları, gökyüzünün açık olması ve karanlık bir arka plan gibi etkenler bir kızıl cini gözlemleme şansını artırabiliyor.

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