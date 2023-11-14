Kızıl Cin hava olayı nedir? Neyin habercisidir?

Nadir meydana gelen gökyüzü olaylar Türkiye'de görülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Kuzey Işıkları görülmüş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu kez de Ege semalarında bir başka nadir gökyüzü olayı olan Kızıl Cin görüldü. Bu olay kısa süre içerisinde bir kez daha sosyal medyadaki yerini aldı. İşte Kızıl Cin gökyüzü olayı ile ilgili bilgiler…

EGE SEMALARINDA KIZIL CİN GÖRÜLDÜ

Gökyüzündeki gerçekleşen bir hava olayı olan Kızıl Cin Ege Denizi üzerinde görüldü. Ege Bölgesi üzerinde görüntülendikten sonra sosyal medyada tartışılması üzerine Meteoroloji kaynaklarından konu ile ilgili olarak Kızıl Cin (Red Sprite) için bir hava olayı olduğu açıklaması yapıldı. Kızıl cin (Red Sprite) fırtına bulutlarının üzerinde, yaklaşık 95 kilometre yükseklikte oluşan, kırmızımsı-turuncu renkte parlak, plazma benzeri parıltılara deniyor.