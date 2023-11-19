Özel: Üç il tamam İzmir’de performans anketi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara, İstanbul ve Aydın dışındaki büyükşehirlerde henüz aday belirlemediklerini söyleyen Özel, İzmir'de performans anketi yapacaklarını belirtti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ve Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun adaylıklarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilan edildiğini de hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Kemal Bey'in beyanları zaten anketlerle de destekleniyor. Onların adaylıklarında bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yine de Parti Meclisi'nin yetkilerini kullanan bir genel başkan olmayacağıma söz vermiştim. Parti Meclisi'ne o isimleri önereceğiz. Onaylanacağını ve ilan edileceklerini değerlendiriyorum. Ama geri kalan 8 büyükşehirde gelecek pazartesi alacağımız kararla doğru örneklemlerle, güvenilir şirketlerle, çapraz kontrollerle ve herkesin inceleyebileceği objektif anketleri yapacağız. Başkanların durumuna şu karar verecek; halkın gönlünde olan bizim de listemizde olacak. Halkın gönlünde olmayanın yerine başkasını gösteririz. İstanbul, Ankara, Aydın Parti Meclisi'ne önereceğim. İzmir için anket var" dedi.

CHP'Lİ BAYIR'DAN ADAYLIK SİNYALİ:

CHP İzmir 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Tacettin Bayır, belediye başkan adaylarının önseçimle belirlenmesi kararı alındığı takdirde, belediye başkanlığını düşünebileceğini söyledi. Bayır, "Önseçime, aynı dönemde siyaset yaptığım arkadaşlar da girerse, oylarımızın bölünmemesi için Büyükşehir'den çekilirim, Karabağlar gibi sıkıntılı bir ilçeye aday olabilirim" açıklamasında bulundu.

SANDIK KURULURSA BÜYÜKŞEHİRE VARIM

CHP İzmir 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü, tek şartının önseçim yapılması olduğunu açıkladı. 2015'te yapılan milletvekili seçimleri önseçiminde Çam, 16 bin 841 oy alarak birinci olmuştu. Çam en yakın rakibine 7 bin 440 oy fark atmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önseçim söylemlerini çok kıymetli bulduğunu belirten Çam, "Pazartesi günü MYK toplanacak. Önseçim olup olmayacağı sanırım o toplantıda kararlaştırılacak. Eğer sandık kurulursa, aday olacağım. O zaman, Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday adaylığımı açıklarım. Sandık kurulmazsa, kesinlikle yokum" ifadelerini kullandı.

ANKETLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR TEK GERÇEK ÖNSEÇİM

CHP'DEN 26 ve 27. dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 2023 seçimlerinde aday gösterilmeyen Atila Sertel, yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının önseçimle belirlenmesi düşüncesini desteklediğini bildirdi. 2015 genel seçimlerinde yapılan önseçimde Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Balbay'ın ardından 12 bin 268 oyla üçüncü sıradan çıkan Atila Sertel, "Anketler gerçeği yansıtmıyor. Tek gerçek var, üyenin sınavı, yani önseçim. Üyenin sınavına herkes girsin, oyunun ve boyunun ölçüsünü alsın" dedi. Sertel, sandık kurulduğu takdirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını, Büyükşehir olmazsa herhangi bir ilçe olsun gibi talebi ve düşüncesi olmadığını ifade etti.