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Haberler Yaşam Bir anlık talihsizlik yarışmaya veda ettirdi! MasterChef'te kim elendi?

Bir anlık talihsizlik yarışmaya veda ettirdi! MasterChef'te kim elendi?

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde yine kıran kırana bir lezzet mücadelesi vardı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde eleme oyunu oynandı. Bir yarışmacının yaşadığı büyük talihsizlik ise yarışmanın seyrini değiştirdi. Peki 19 Kasım'da yayınlanan MasterChef All Star'da kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

MasterChef All Star'da üç takım oyunu ve bir ödül yarışının düzenlendiği haftanın sonunda gitme adayı seçilen yedi isim iki etaptan oluşan eleme oyununda hünerlerini sergiledi. İşte, MasterChef'e veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ? Kritik mücadelelerin gerçekleştiği hafta geride kaldı ve haftayı da mavi takım kazanmış oldu. Oyunların sonunda potaya giren isimler; Ayaz, Eren, Esra, Dilara, Batuhan, Tolga ve Hasan olmuştu. Söz konusu yedi gitme adayı yarışmacı pazar akşamı elenmemek için mutfağa girip ellerinden geleni yaptılar. Şefler yarışmacılara ilk aşamada kereviz ve damla sakızı verdi ve bu ürünlerle yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.

Bir anlık talihsizlik yarışmaya veda ettirdi! MasterChef’te kim elendi?

Hasan potadan birinci, Dilara ikinci, Eren de üçüncü olarak çıktı.

Mehmet şef, "Rejiden bize bir bilgi geldi. İçeride ona bakacağız daha sonra yanınıza geleceğiz açıklamak için" ifadelerini kullandı.

Ardından Somer şef de, ''Açık konuşmak gerekirse ilk 3 bizim için çok netti. Diğer dörtten daha iyi tabaklar yapmışlardı. Fakat bu kararımızı değiştirmemiz gereken bir gelişme oldu.'' sözlerini kullandıktan sonra yaşanan durum şefler tarafından değerlendirildi.

Mehmet şef ''Aslında ilk 3'ü hemen seçmiştik ama bir arkadaşımız yapmış olduğu teknik hatadan dolayı ilk üçün dışında kaldı.'' diyerek gelişmeyiş açıkladı.

Bir anlık talihsizlik yarışmaya veda ettirdi! MasterChef’te kim elendi?

''Şu an gerçekten hayretler içerisindeyiz. Bazı yapılanları burada aklımız almıyor. Her şey iyi giderken birdenbire öyle bir hata yapılıyor ki bunu bizim bile tayyül etmemiz çok zor. Verilen emeklerin küçücük hatalar yüzünden sekteye uğraması akıl alacak gibi değil.

Gecenin üçüncüsü olan tabak Ayaz'ın tabağıydı. Aslında senin tabağın ikinciliği hatta birinciliği zorlayacak tabaktı. Yemek bittikten sonra sosunu da koyuyorsun. Daha sonra biraz bekliyorsun. Daha sonra o sos kasesinden bir şey alıp lavaboya atıyorsun. Yemek bittikten sonra tabağa müdahale edemezsin.''

Bir anlık talihsizlik yarışmaya veda ettirdi! MasterChef’te kim elendi?

Son dörde kalan Batuhan, Esra, Ayaz ve Tolga bu aşamada Mehmet şefin imza yemeği olan ''dana yanağı''nı yaptı. İkinci mücadele sonunda potadan birinci olarak Tolga, ikinci olarak Esra çıktı. Son olarak yarışmaya veda eden isim Ayaz oldu.

Veda eden Ayaz hakkında Mehmet şef: ''Çok üzgünüz. Her iki etapta da arka arka talihsizlikler yaşadın.'' ifadelerini kullandı.

Ayaz'ın son sözleri şöyle oldu: ''Benim gelmek istediğim yer buraya kadar değildi. Sosumu da bilerek değil farkında olmadan attım. Bugün kötü günüm. Tarihe yazacağım. Bugün yaşadığım en kötü gün. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Nasibimiz buraya kadar.''

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