Bir anlık talihsizlik yarışmaya veda ettirdi! MasterChef’te kim elendi?

MasterChef All Star'da üç takım oyunu ve bir ödül yarışının düzenlendiği haftanın sonunda gitme adayı seçilen yedi isim iki etaptan oluşan eleme oyununda hünerlerini sergiledi. İşte, MasterChef'e veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ? Kritik mücadelelerin gerçekleştiği hafta geride kaldı ve haftayı da mavi takım kazanmış oldu. Oyunların sonunda potaya giren isimler; Ayaz, Eren, Esra, Dilara, Batuhan, Tolga ve Hasan olmuştu. Söz konusu yedi gitme adayı yarışmacı pazar akşamı elenmemek için mutfağa girip ellerinden geleni yaptılar. Şefler yarışmacılara ilk aşamada kereviz ve damla sakızı verdi ve bu ürünlerle yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.