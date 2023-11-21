Ağrı kesici olarak kullanılan yaprak

ÇINAR yaprağı, Anadolu'nun endemik bitkisidir. Geleneksel Çin tıbbında, uzak doğu ülkelerinde ve İran'da yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılmaktadır. İbni Sina, çınar yaprağını diş ağrılarında, antiinflamatuvar ve dizlerde ağrı kesici (analgesic) olarak önermektedir. İran, çınar yaprağını günümüzde bazı dermatolojik, gastrointestinal ve romatizmal şikâyetlerde geleneksel tedavi yöntemleri arasında uygulamaktadır. Antiseptik ve antimikrobiyal özellikleri oldukça güçlüdür.

HAVUÇ SUYU SAYESİNDE GRİPLE BAŞ EDEBİLİRSİNİZ

Besleyici sebze havuç, vücudunuzun serbest radikallerle, hücre hasarıyla ve iltihapla savaşmasına yardımcı olan antioksidanlar içerir. Havuç suyundaki C vitamini ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede soğuk algınlığı ve grip mevsimini sağlıkla geçirmenize yardımcı olur.

BROKOLİ SEÇERKEN BAZI NOKTALARA DİKKAT EDİN!

MANAVDAN brokoli seçerken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Çiçekleri birbirine yakın olan, koyu yeşil brokolileri seçin. Dalları uzun olmamalıdır. Tomurcukları sıkıca kapalı ve yaprakları taze olmalıdır. Keskin kokusu olan brokoli, taze değildir. Aldığınız brokoliyi, yıkamadan, plastik bir torbada, buzdolabında dört güne kadar muhafaza edebilirsiniz. Brokoli uzun süre pişirilmemelidir. Uzun pişen brokoli, yumuşar ve dağılır, lezzetsiz olur ve besin değerini yitirir. Pişerken tuz eklenen brokoli yeşil kalır. Brokolinin yaprakları da yenebilir, ancak yemeğe eklerken kesmek gerekir. Brokoli pişerken çıkan kokuyu engellemek için, pişme suyuna birkaç büyük parça ekmek atın.