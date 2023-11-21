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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle

Atv'nin sevilen ve her bölümü merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölümle ekranlara gelecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı'nın rol aldığı Ateş Kuşları'nın 45. bölümü ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle, Ben Bu Cihana Sığmazam atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 45. bölümü detayları sizlerle...

HABER MERKEZİ

Salı akşamları izleyicileri ekran başına Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 46. bölümünde neler olacak?

46.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle

Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı yeni bölümleriyle Atv'de!

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