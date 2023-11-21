Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle

Salı akşamları izleyicileri ekran başına Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 46. bölümünde neler olacak?
46.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.
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