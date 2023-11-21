Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle

Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.