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Haberler Yaşam İzmir'de kayboldu! Ali İhsan Yeşil'in ailesi Müge Anlı'da seslerini duyurdu

İzmir'de kayboldu! Ali İhsan Yeşil'in ailesi Müge Anlı'da seslerini duyurdu

İzmir'de kaybolan 78 yaşındaki Ali İhsan Yeşil'in ailesi babalarını bulmak ve ona seslerini duyurmak için ekranların reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali İhsan Yeşil için aramalar devam ediyor.

HABER MERKEZİ
İzmir’de kayboldu! Ali İhsan Yeşil’in ailesi Müge Anlı’da seslerini duyurdu

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 22 Kasım 2023 tarihli yayınında, İzmir'den kaybolan 78 yaşındaki Ali İhsan Yeşil olayı gündeme taşındı. Türkiye'nin dört bir yanında kayıp vakalarını aydınlatan Anlı, bu kez İzmir'de yaşanan bir kayıp olayına dikkat çekti.

İzmir'de kaybolan 78 yaşındaki Ali İhsan Yeşil'in ailesi babalarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Üzüntülü aile evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali İhsan Yeşil'in bulmak için bir umut seslerini bu programda duyurdu.

İzmir'de kaybolan yaşlı adamın bulunması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

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