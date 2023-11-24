2024’ün Hacı adayları dikkat! Başvurular sona eriyor... Hac kayıtları son tarih ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi. Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek. Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

2023 HAC KAYITLARI SON TARİH NE ZAMAN?

2 Kasım 2023 tarihinde Hac kurasında ismi çıkarak kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarımızın 06-24 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt olmak istedikleri Diyanet/Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Yani bugün hac kayıtları için son tarihtir.

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