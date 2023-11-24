AK Partili Çankırı’dan Sabiha öğretmene ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı bir yurt gezisinde Konya'da Mustafa Kemal'i karşılayanların arasında yer alan ve bugün İzmir'in Dikili ilçesinde ikamet eden 108 yaşındaki Öğretmen Sabiha Özar'la, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle bir araya geldi.

DUYGU dolu anların yaşandığı ziyarette kimi zaman geçmiş yad edildi kimi zaman da geleceğe dair nasihat niteliğinde sohbet edildi. Titreyen elleri ve ağır duyan kulaklarına rağmen dünün hafızası niteliğinde yaşayan Özar, Atatürk'ün, 'Okuyup öğretmen ol' tavsiyesiyle 42 yıl boyunca binlerce öğrenci yetiştirdi.

'ORMAN' SÖZÜ VERDİ

AK Partili Çankırı, Sabiha Özar'ın ismini taşıdığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimine katkı sağlayan tüm isimlerin kendi adları ile yaşatılacağı ormanı kente kazandıracaklarının müjdesini verdi. Sabiha Özar, 100 yaşında iken hayat felsefesi olarak nitelendirdiği 'Doğum da ölüm de hayatın gerçekleridir. Ancak bu iki gerçek arasında önemli olan senin ne yaşadığın, nasıl yaşadığın ve neler yaptığındır' sözlerini tuvale yansıttığı tabloyu AK Partili Çankırı'ya hediye etti.